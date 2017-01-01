Автокомплекс, официальный дилер, поздравили малышей Цюрупинского детского дома-интерната со Старым Новым годом.Воспитанников Цюрупинского детского дома-интерната ждал приятный сюрприз: в преддверии Старого Нового года, 13 января, Дед Мороз вместе с автомобильным комплексом «Центр Херсон» вручили детям праздничные подарки.Детки подготовили для сотрудников автоцентра небольшой концерт. Ребята спели песни, сыграли в интересной новогодней сценке, которая растрогала всех присутствующих.Счастливые детишки хором кричали «Спасибо», играли и танцевали вместе с гостями, а в конце каждый малыш получил сладкий подарок и смог загадать самое заветное желание Деду Морозу.«Автокомплекс «Центр Херсон» продолжает свою добрую традицию. Мы ежегодно проводим благотворительные акции в детских садах и школах. Детям не хватает родительской ласки, и такое праздничное поздравление дает возможность выразить заботу о малышах, ведь они – наше будущее. Нас встретили с улыбками и объятиями – это самая большая ценность, а праздничное настроение заполнило всю школу-интернат», - Дмитрий Могирев, директор автокомплекса «Центр Херсон».Официальный дилер BMW, Renault и BOSCH Service «ЦентрХерсон» - социально-ориентированная компания, которая уделяет большое внимание социальной сфере, считая одной из своих приоритетных задач - отвечать на потребности людей, улучшая качество их жизни. К таким сферам относится продвижение идей безопасности дорожного движения, защита окружающей среды и благотворительные проекты.Ждем Вас по адресу: Херсон, Николаевское шоссе, 54, Тел.: +38 (050) 318 6001