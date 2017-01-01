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Нардеп Співаковський звернувся до урядовців за роз’ясненнями щодо правомірності медичної реформи «по-херсонські»
Народний депутат України Олександр Співаковський звернувся до керівництва Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів України з проханням дати роз’яснення стосовно застосування у бюджетному процесі вимог кількох наказів, виданих цими міністерствами.

Як зазначає нардеп, виконком міської ради Херсона, посилаючись на вимоги вказаних нормативних актів, розпочав реформування медичної сфери міста. В ході реформи планується ліквідація акушерських та стоматологічних відділень у лікарнях і створення єдиних профільних медичних центрів зі стоматології та акушерства.

У зв’язку із неоднозначністю трактування окремих вимог виданих МОЗ та Мінфіном наказів народний депутат просить посадовців дати відповідь на наступні питання:

«1. Основна мета програмно-цільового методу (далі ПЦМ) – це бюджетування галузі чи отримання ефективних результативних показників?

2. Чи розповсюджується дія наказів про ПЦМ на відділення, які утримуються за рахунок власних коштів (спеціальні рахунки)?

3. Головний розпорядник коштів – це відповідальний виконавець, який забезпечує виконання однієї чи ряду програм. Якщо завдання – це одна із складових структури бюджетних програм, то чи можливо виконавцю нижчого рівня прописати результативні показники у відповідності до завдань (повноважень), які безпосередньо покладені на ЗОЗ? Чи не буде це порушенням наказів про ПЦМ?

4. Чи зобов’язані розпорядники нижчого рівня проводити зміну мережі ЗОЗ або відокремлення деяких підрозділів, якщо наказом № 1195 такі кроки не прописані?».

«Задля уникнення соціальної напруги, прошу Вас доручити відповідним посадовим особам надати відповідь на вказані питання та вказати, чи відповідають дії Херсонського виконавчого комітету нормам чинного законодавства», – зазначає у своєму зверненні народний депутат Олександр Співаковський.

Нагадаємо, минулого тижня з метою пошуку компромісного рішення щодо процесу реорганізації медичної сфери у Херсоні було проведено кілька зустрічей з представниками медичних закладів та міської ради. Оскільки кожна із сторін має власне трактування окремих положень Бюджетного кодексу та нормативних актів, виданих МОЗ та Мінфіном України, задля уникнення соціальної напруги було прийнято рішення звернутись до відповідних урядових установ за роз’ясненнями.




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