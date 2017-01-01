Ми вже розглянули 4 міфи про діяльність Державної служби зайнятості. При їх розборі ми детально розповіли про зміст нашої роботи. Сьогодні пропонуємо вам Міф №5, а чи відповідає дійсності цей – п’ятий міф – судити вам!



Міф №5 Служба зайнятості – це бюрократична, низько ефективна державна установа.



Безумовно, Державна служба зайнятості України не може бути небюрократичною системою, оскільки її роботу регулюють безліч законів, постанов КМУ і багато інших розпорядчих документів. І шквал цих паперів згори за останні 3 роки не зменшився.



Попри це, ми намагаємось йти у ногу із часом: розробляємо інноваційні проекти, беремо участь у пілотних проектах з створення консалтингових центрів та бізнес-інкубаторів, на відео-хостингу YouTube створили банк відео-резюме та відео-вакансій – втілюємо новітні технології, в т.ч. і в обслуговуванні клієнтів нашої служби – утримуємо марку сервісної служби європейського рівня.



Ось тільки один приклад. Ви, мабуть, знаєте про документальну стрічку «Українські шерифи» режисера Романа Бондарчука, що була номінована на кінопремію "Оскар", а до того фільм отримав спеціальний приз журі на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі IDFA та Гран-прі кінофестивалю Docs Аgainst Gravity у Польщі.



У ньому йдеться про двох односельців – мешканців села Стара Збур’ївка на Херсонщині, які добровільно беруть на себе ініціативу захисту правопорядку на своїй малій батьківщині. Так ось, цей сюжет є не що інше, як втілення нашого соціально спрямованого проекту «Шерифи», згідно якого обласна служба зайнятості за сприяння Головного управління Національної поліції у Херсонській області організовувала і фінансує тимчасові роботи з підтримки громадського порядку у віддалених населених пунктах.



Цей проект працює в області з 2011 року і зараз продовжується. Він набув найбільшого розголосу, але далеко не єдиний.



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