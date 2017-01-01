Станом на 01 січня поточного року мешканці області заборгували за вже спожитий газ понад 60 млн грн. Отримуючи газ за передоплатою, кампанія-транспортувальник газу при таких численних заборгованостях не може стабільно забезпечувати усіх споживачів блакитним паливом, гарантуючи його безперебійне постачання.



Споживач природного газу зобов'язаний забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів, це передбачено зокрема, Цивільним кодексом України, Законом України “Про ринок природного газу”, Правилами постачання природного газу.



Громадяни, які споживають газ та свідомо систематично за нього не сплачують є підривниками енергетичного потенціалу країни, адже патріотизм складається не з гучних викликів а з дисциплінованого європейського стилю життя, вагома частина якого є сумлінне сплачування податків та комунальних платежів.



Газ це не безкоштовна послуга - а товар. Якщо споживач не може своєчасно та у повному обсязі сплачувати за отримані послуги,і не бажає оформлювати субсидію - він не може і не буде отримувати даний товар.



Через таких “платників” не мають страждати , ті хто своєчасно сплачують за комунальну послугу.



Ні Херсонгаз ні інша компанія в області, які поставляють блакитне паливо не отримують на свої рахунки кошти від населення за спожитий

газ. Усі сплачені кошти надходять виключно на спецрахунки державних банків, а далі - у державний бюджет.



Отже відсутність оплати за газ - це відсутність наповнення бюджету, за рахунок чого утримується соціальна сфера країни, це кошти на утримання військових у зоні АТО, кошти на зміцнення оборонної спроможності країни, будівництво та відновлення автошляхів.



Отже неплатник за газ - є ворогом для своєї громади, бо саме через нього вона не може розвиватися та стабільно існувати.



Шановні Херсонці, починається новий економічний рік, і яким він буде також залежить від кожного споживача природного газу, від кожного боржника, який змінить свою поведінку.

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