У Херсоні цього тижня стартував конкурс проектів меморіалу захисникам України різних поколінь. Представники фахових структурних підрозділів облдержадміністрації та міської ради спільно з начальником обласної інспекції з охорони пам’яток історії та культури Іваном Солоницьким та секретарем міської ради Оленою Урсуленко визначили умови та правила проведення конкурсу.



Ідея встановлення меморіалу виникла ще 2014 року. Під час святкування 25-ої річниці утворення Збройних Сил України на Алеї Героїв був освячений пам’ятний знак, на місці якого і планується встановити меморіал на честь Захисників. Відтоді відбулось кілька засідань робочої групи, на які були запрошені громадські активісти.



Представники об’єднань громадян висували свої умови до майбутнього меморіалу: якісні матеріали, з якого він буде виготовлений, його дизайн має вписатись у загальну концепцію Алеї Героїв, при цьому – всі конкурсанти матимуть рівний доступ. Усі члени робочої групи зійшлись на тому, що у конкурсі на кращу проектну пропозицію повинні взяти участь якнайбільше майстрів з Херсонщини та всієї України.



«Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб у Херсоні достойно увічнити пам'ять захисників України всіх поколінь. Люди, що віддали життя, захищаючи Батьківщину, заслуговують на те, щоб їхні імена пам’ятали нинішні й прийдешні покоління херсонців. Встановлення меморіалу Захисникам України – велика відповідальність для влади і громади Херсонщини», - зазначила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.



На засіданні робочої групи начальник управління містобудування та архітектури ОДА Григорій Ходін повідомив, що визначатиме переможця журі у складі 7 осіб. До складу увійшли архітектори та представники громадськості, які контролюватимуть прозорість проведення конкурсу. Представники влади і громадськості налаштовані на співпрацю, аби дійсно найкраща проектна пропозиція була реалізована у місті. Всю інформацію про хід конкурсу, включно с ескізами меморіалу, пообіцяли публікувати на офіційному сайті облдержадміністрації. Прийом заявок триває до 1 лютого, результати будуть оголошені 13 березня.

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