МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



5 футболистов “Колоса” Хлебодаровки стали лучшими в Херсонщине, а лучшим тренером Виталий Свинцицкий
Уже тридцать лет, начиная с 1987 года, по завершению футбольного сезона ныне ведущий спортивный редактор газеты «Вгору», ведущий спортивный журналист Украины, член АСЖУ Александр Крупица проводит опрос среди специалистов и тренеров команд для определения лучших участников областных соревнований.

5 футболистов “Колоса” Хлебодаровки стали лучшими в Херсонщине, а лучшим тренером Виталий Свинцицкий

В минувшем году, несколько увеличилось количество участников в кубке области (до двенадцати) и в чемпионате (до восьми), хотя в последнем турнире на финише осталось семь команд. И всё же в этих двух главных соревнованиях Херсонщины играли лучшие любители футбола нашей области. Вот кто вошёл в юбилейную тридцатую футбольную элиту Херсонской области.

Одиннадцать лучших футболистов При опросе в этой номинации было названо 36 футболистов, на пять больше чем в 2015 году. Они представляли шесть футбольных клубов.

Вот кто стал лауреатом и вошёл в одиннадцать лучших футболистов, выступавших в областных турнирах области в 2016 году:

1. Сергей Заварихин «Колос» (Хлебодаровка) 2. Вадим Салатин «Колос» (Хлебодаровка) 3. Виктор Визавер «Колос» (Чернобаевка) 4. Артур Мясников «Колос» (Хлебодаровка) 5. Евгений Стецюк СК «Чернянка» (Чернянка) 6. Виктор Мазуренко «Днепр» (Каховка) 7. Карен Тонеян «Виктория» (Бехтеры) 8. Виталий Куянов «Колос» (Хлебодаровка) 9. Юрий Лопин «Дружба» (Новониколаевка) 10. Александр Муковозов «Дружба» Новониколаевка) 11. Кирилл Кирик «Колос» (Хлебодаровка)

Как и подобает чемпиону и обладателю кубка области хлебодаровскому «Колосe», больше всех среди одиннадцати лауреатов, представлено его футболистов – пять. Два футболиста заняли место в списке из «Дружбы» (Новониколаевка, Высокопольского района). И по одному представителю среди лауреатов ещё игроки с четырёх клубов. К сожалению, не удалось определить лучшего нападающего, так как в областной федерации некому посчитать авторов мячей.

Футбольная фемида Уже второй раз при определении лучших представителей фемиды, проходит отдельно опрос как арбитров в поле, так и ассистентов арбитров, так как сейчас идёт чёткое разграничение этих двух футбольных специальностей.

Тройка лучших арбитров Было названо семь представителей этой нелёгкой и порой очень неуважаемой «должности». В большинстве проигрышей своих команд тренеры винят судей, а некоторые поэтому просто не могли набрать тройку арбитров достойных попасть в лауреаты. А кандидаты представляли не только областной центр, но и Новую Каховку, Каховку и Чернобаевку.

Но всё же тройка была определена. Вот они самые справедливые арбитры Херсонщины. Больше всех голосов в пятый раз набирает херсонец Игорь Пасхал. Он успевает судить как премьер-лигу, так и наши внутренние соревнования. Также лауреатами стали Сергей Черноусов из Чернобаевки и Павел Сальников из Херсона.

Тройка лучших ассистентов В отличии от опроса среди арбитров, здесь было названо пять претендентов. Среди них и одна девушка херсонка Маша Душеина. Вновь лучшим признан херсонец Владимир Володин. Он лайсмен ФИФА. Ему доверяют обслуживание различные международные игры, уже не говоря о украинских футбольных матчах. В тройку лауреатов также попали новокаховчанин Станислав Марулин и херсонец Заур Курбанов.

Лучший тренер Подавляющее большинство опрошенных лучшим тренером Херсонской области назвали тренера и президента чемпиона и обладателя кубка Херсонщины 2016 года команды «Колос» из Хлебодаровки Виталия Свинцицкого.

allsport.ks.ua




Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:32   ::  Посмотрели: 112  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном


З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

Подробнее


Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео


Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.

Подробнее


Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти


20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"