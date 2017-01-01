В минувшем году, несколько увеличилось количество участников в кубке области (до двенадцати) и в чемпионате (до восьми), хотя в последнем турнире на финише осталось семь команд. И всё же в этих двух главных соревнованиях Херсонщины играли лучшие любители футбола нашей области. Вот кто вошёл в юбилейную тридцатую футбольную элиту Херсонской области.При опросе в этой номинации было названо 36 футболистов, на пять больше чем в 2015 году. Они представляли шесть футбольных клубов.Вот кто стал лауреатом и вошёл в одиннадцать лучших футболистов, выступавших в областных турнирах области в 2016 году:1. Сергей Заварихин «Колос» (Хлебодаровка) 2. Вадим Салатин «Колос» (Хлебодаровка) 3. Виктор Визавер «Колос» (Чернобаевка) 4. Артур Мясников «Колос» (Хлебодаровка) 5. Евгений Стецюк СК «Чернянка» (Чернянка) 6. Виктор Мазуренко «Днепр» (Каховка) 7. Карен Тонеян «Виктория» (Бехтеры) 8. Виталий Куянов «Колос» (Хлебодаровка) 9. Юрий Лопин «Дружба» (Новониколаевка) 10. Александр Муковозов «Дружба» Новониколаевка) 11. Кирилл Кирик «Колос» (Хлебодаровка)Как и подобает чемпиону и обладателю кубка области хлебодаровскому «Колосe», больше всех среди одиннадцати лауреатов, представлено его футболистов – пять. Два футболиста заняли место в списке из «Дружбы» (Новониколаевка, Высокопольского района). И по одному представителю среди лауреатов ещё игроки с четырёх клубов. К сожалению, не удалось определить лучшего нападающего, так как в областной федерации некому посчитать авторов мячей.Уже второй раз при определении лучших представителей фемиды, проходит отдельно опрос как арбитров в поле, так и ассистентов арбитров, так как сейчас идёт чёткое разграничение этих двух футбольных специальностей.Было названо семь представителей этой нелёгкой и порой очень неуважаемой «должности». В большинстве проигрышей своих команд тренеры винят судей, а некоторые поэтому просто не могли набрать тройку арбитров достойных попасть в лауреаты. А кандидаты представляли не только областной центр, но и Новую Каховку, Каховку и Чернобаевку.Но всё же тройка была определена. Вот они самые справедливые арбитры Херсонщины. Больше всех голосов в пятый раз набирает херсонец Игорь Пасхал. Он успевает судить как премьер-лигу, так и наши внутренние соревнования. Также лауреатами стали Сергей Черноусов из Чернобаевки и Павел Сальников из Херсона.В отличии от опроса среди арбитров, здесь было названо пять претендентов. Среди них и одна девушка херсонка Маша Душеина. Вновь лучшим признан херсонец Владимир Володин. Он лайсмен ФИФА. Ему доверяют обслуживание различные международные игры, уже не говоря о украинских футбольных матчах. В тройку лауреатов также попали новокаховчанин Станислав Марулин и херсонец Заур Курбанов.Подавляющее большинство опрошенных лучшим тренером Херсонской области назвали тренера и президента чемпиона и обладателя кубка Херсонщины 2016 года команды «Колос» из Хлебодаровки Виталия Свинцицкого.