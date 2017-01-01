Відповідний проект рішення опубліковано на офіційному сайті райради. Назва: Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Білозерського району в комунальну власність Музиківської об’єднаної територіальної громади.
Депутати власним рішенням планують передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селища Білозерського району у комунальну власність Музиківської об’єднаної територіальної громади нерухоме майно згідно переліку, а також рухоме майно, яке закріплене за цими об’єктами та перебуває на балансі КУ “Районний центр по обслуговуванню закладів освіти” та КЗ «Білозерський центр первинної медико - санітарної допомоги».
Перелік об’єктів нерухомості, які передаються у комунальну власність Музиківської об’єднаної територіальної громади:
1. Музиківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради Херсонської області с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги,12;
2. Об'єкт реконструкції системи водопостачання в загальноосвітньому навчальному закладі зі встановленням локальної системи доочистки питної води с. Музиківка вул. 40 років Перемоги, 1;
3. Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради Херсонської області с. Східне, вул. Шкільна, 12;
4. Майновий комплекс Музиківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 20 ;
5. Майновий комплекс Загорянівського фельдшерського пункту с. Загорянівка,
вул. Богдана Хмельницького, 1 – а;
6. Рухоме майно Східненського фельдшерсько-акушерського пункту с. Східне,
вул. ім. Т.Г. Шевченка, 19.
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