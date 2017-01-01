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На Херсонщині розпочато презентацію проектів програм економічного, соціального та культурного розвитку районів і міст Херсонщини на 2017 рік
Керівниками райдержадміністрацій та міськвиконкомів Херсонщини сьогодні, 17 січня, розпочато презентацію власних проектів програм економічного, соціального та культурного розвитку районів і міст Херсонщини на 2017 рік для керівництва обласної державної адміністрації. Першим власну Програму представив Каланчацький район.

В ході роботи було розглянуто стан підготовки програми, представлені зміни до програми, запропоновані структурними підрозділами ОДА, за результатами ознайомлення з наданим проектом й обговорено подальше планування й проектування заходів щодо розвитку галузей соціального, економічного та культурного розвитку Каланчацького району.

«Наш діалог повинен бути конструктивним і мати на меті налагодження взаємодії районної влади, новообраних голів об`єднаних територіальних громад і обласної державної адміністрації. У 2017 році ми спільно маємо рухатися вперед і вдосконалюватися», – звернув увагу Андрій Гордєєв.

Серед пріоритетних напрямків роботи голова Каланчацької районної адміністрації Ганна Загорулько відокремила аграрний, туристичний, меліораційний сектори, розвиток інфраструктури й загальне поліпшення рівня життя мешканців району.

«Незважаючи на те, що Каланчацький район є прикордонним, маємо високий природний і рекреаційний потенціал. В районі розвинена транспортно-залізнична система, тож будемо підвищувати рівень якості відпочинку на морському узбережжі району», – розповіла про плани на 2017 рік Ганна Загорулько.

Та не зважаючи на окреслені пріоритетні напрямки, заплановані програмою економічного, соціального та культурного розвитку району у 2017 році, заступники голови й керівники структурних підрозділів ОДА поставили завдання щодо вирішення нагальних проблем у власних профільних сферах і рекомендували внести корективи до проекту програми.

Не оминули й питання стану територіальної оборони району як прикордонного й захисту стратегічно важливих об`єктів на його території.

Очільник області Андрій Гордєєв зауважив про необхідність забезпечення окремих коштів з місцевих бюджетів для проведення заходів щодо безпеки й запобігання надзвичайних ситуацій.

Обговорюючи побажання й плани в роботі з боку голів об`єднаних територіальних громад Каланчацького району, було рекомендовано подавати проекти з покращення інфраструктури для їх реалізації сумісно з Державним фондом регіонального розвитку України. Щодо цього голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв сказав:

«Ви маєте три джерела фінансування для реалізації проектів: власний бюджет, кошти ДФРС і субвенцію на інфраструктуру. Тож розробляйте дійсно вагомі для району проекти, розподіляйте можливі витратні частки грошей із місцевих громад і реалізовуйте їх для покращення життя жителів. Обласна державна адміністрація зі свого боку готова співпрацювати й всебічно допомагати у реалізації проектів громад».




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