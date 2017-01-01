Різдвяні свята завершуються святом Богоявлення Господнього, яке в народі називають Водохреща і святкують 19 січня.
Тож, традиційно на Водохреща мешканці Херсонщини збираються, щоб разом відсвяткувати та приєднатись до його традицій.
Цього року для мешканців та гостей міста будуть організовані заходи на пляжі «Гідропарк» (мікрорайон «Острів»).
З 06.00 для всіх бажаючих скупатися в освяченій воді обласною державною адміністрацією спільно з ГУ ДСНУ України в Херсонській області будуть створені умови, а саме: облаштована санітарно-гігієнічна зона, чергування медиків та рятувальників, поставлені намети для переодягання та частування безкоштовними гарячими напоями.
Об 11.00 всіх бажаючих чекатиме смачна козацька кухня.
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