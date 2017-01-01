Про це депутат міської ради (обраний від політичної партії УКРОП) повідомив сьогодні під час брифінгу «Ситуація навколо відкликання депутатів міськради Л.Леонової та Є.Назаряна»
Сьогодні в Кризовому медіа-центрі Херсон відбувся брифінг
депутатів Херсонської міської ради Лариси Леонової та Євгена Назаряна щодо ситуації навколо відкликання депутатів.
Нагадаємо, що 14 січня в м. Херсоні відбулися збори громадян по створенню ініціативних груп з відкликання депутатів Херсонської міської ради, зокрема Л. Леонової та Є. Назаряна. В організації цих зборів приймали участь представники партій «Батьківщина» та УКРОП, за списками яких було обрано Л. Леонову та Є. Назаряна відповідно.
Під час свого виступу депутат Л.Леонова (обрана від ВО «Батьківщина») повідомила, що після виборів їй довелося відстоювати своє право бути обраною. Також депутат повідомила, що все, що відбувається зараз з боку БЮТ є незаконним та безпрецедентним. Крім цього, депутат наголосила, що вона не є політиком, вона є «господарником». «Мені закидають, що я голосувала за І. Козакова, як за першого заступника міського голови. Але обрання заступника це не політичне питання, це господарське питання», - доводить пані Леонова.
Крім цього депутат Є. Назарян повідомив, що мотивацією стосовно його відкликання є його голосування за першого заступника. Присутній на брифінгу керівник парторганізації УКРОП та керівник відповідної фракції у міській раді, В. Богданов відповів: «Не тільки за це»…
Євген Назарян продовжив: «Ми приймати участь у політичних іграх не будемо». Крім цього депутат Назарян підкреслив, що фракція УКРОП не голосувала за виділення землі учасникам АТО та не хотіла голосувати за пільги суднозаводу (який належить олігарху Новінському - ред). А, за його словами, він не міг не голосувати за землю АТОшникам та хотів підтримати пільги для заводу Новінського. Також, Назарян дорікнув В. Богданову, що той за рік не довів жодної корупційної справи до суду. «Це все і є політичними іграми»,- наголосив депутат.
«УКРОП винен мені більше ніж я УКРОПу»,- заявив депутат Є. Назарян.
Присутня на брифінгу депутат Оксана Дякова (Радикальна партія) повідомила, що вона була присутня на місці проведення цих зборів. «У мене відчуття, що я потрапила у минуле, у 2013 рік... Справа не у прізвищах, справа у принципах та системі», - наголосила О. Дякова.
Також учасники брифінгу наголошували на незаконність дій організаторів відповідного заходу. На що і Богданов, і Ільченко заявили про те, що озвучені на брифінгу факти не відповідають дійсності. Після чого, покинули захід.
Підсумовуючі свій виступ, депутат Дякова повідомила, що в неї склалося враження по те, що депутати загралися. У свою чергу депутати Назарян та Леонова заявили, що партійна дисципліна - це боротьба за комунальне майно, це боротьба за водоканал.
По завершенні брифінгу депутати наголосили, що збираються відстоювати своє право у судах.
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