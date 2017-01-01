Херсонським міським судом Херсонської області винесено обвинувальний вирок стосовно мешканця смт Новоолексіївка Генічеського району, який обвинувачувався за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) у тому, що він, у період з жовтня 2014 року по червень 2016 року, виїхавши до міста Донецька, добровільно вступив до лав збройних бандформувань терористичної організації «Донецька народна республіка» та брав активну участь в їх діяльності.
Суд погодився з позицією прокуратури Херсонської області та засудив обвинуваченого до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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