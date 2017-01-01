Напомним, матч 14-го тура Экстра-лиги «Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) завершился со счетом 0:3 в пользу харьковчан.– Игра для нас была достаточно сложная и принципиальная. Команда находится сейчас в сложном положении. Вы видели, что нас приехало очень немного, но, тем не менее, хочу поблагодарить ребят за то, что смогли проявить полную самоотдачу на поле, несмотря на все травмы и на все события, происходящие в жизни каждого. И добились результата, который, как по мне, вполне заслуженный. Команду соперника хочу поблагодарить за игру. Играли очень достойно. Но мы смогли достаточно грамотно построить игру и склонить чашу весов в нашу пользу. Конечно же, элемент везения был, но при игре двух равных команд без везения не победишь.– В принципе игрой я сегодня остался доволен. Это редкое в этом сезоне явление, когда тренер доволен игрой своей команды. Естественно были шероховатости. К примеру, при игре с пятым мы позволили три или четыре раза ударить по своим воротам – это не позволительно. Мы решили сегодня сыграть первым номером. Сыграть хотели с позиции силы, но, как видим, это у нас не получилось. Где-то может и тренерский просчет. Поскольку впереди у нас пять… уже осталось четыре очень серьезных соперника, то хотели попробовать сыграть первым номером.В каких-то моментах мне нравилась игра команды, в каких-то – нет. Да, сыграло очень большое невезение. Сегодня был не наш день. Не знаю почему. Мы создали приблизительно такое же количество моментов, сколько и «Локомотив». Но в наши ворота мячи залетали, в ворота соперников – нет… Такое впечатление, что мы играли на выезде. Но это бывает, это футбол. Главное, что я увидел – сможем ли мы играть в дальнейшем первым номером. Нужную информацию я получил. Да, конечно, лучше получать такую информацию в товарищеских играх, а не в официальных, но у нас не было такой возможности, а расти – мы должны…Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали даже при 0:3. Не было такого, как знаете, когда плохо играешь, то болельщики к этому негативно относятся. Здесь же зритель нас поддерживал. Наверное, из-за желания играть самих игроков и доказывать, что они одного уровня с «Локомотивом». И да, игра показала, что мы равные с ними. Где-то сыграла помощь одних людей, которые трактовали правила немножко по-другому. При равной игре, при равных шансах, при равных моментах эти трактовки дали плюс команде, которая выиграла. Почему люди судейского корпуса себя так вели – я не знаю.Еще раз благодарю болельщиков. Игрой я доволен, результатом – нет.