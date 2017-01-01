За результатами земельних торгів, організованих Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області, упродовж 2016 року були реалізовані права оренди на 89 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території 16 районів області.
Найбільше – 19 земельних ділянок, аграрії орендували у Чаплинському районі, 12 – у Каховському, 9 – у Цюрупинському, по 7 – у Бериславському, Великоолександрівському та Горностаївському, по 5 – у Білозерському, Каланчацькому та Новотроїцькому, 3 – у Нижньосірогозькому, по 2 – в Голопристанському, Іванівському, Нововоронцовському та Скадовському, по одній – у Верхньорогачицькому та Генічеському районах.
Загальна площа землі, переданої з аукціонів в оренду для ведення товарного сільгоспвиробництва та фермерського господарства, склала понад 7,8 тис. гектарів.
Як стверджують фахівці, практика проведення земельних торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки сільгосппризначення державної власності показала високу динаміку підвищення вартості орендної плати, адже у деяких випадках розмір річної орендної плати у ході аукціону зростав удвічі, а то й утричі. Середній розмір орендної ставки за рік склав 4,96% від нормативної грошової оцінки землі.
До місцевих бюджетів лише за перший рік користування земельними ділянками надійшло понад 11,4 млн. гривень орендної плати. Щонайменше стільки ж надходитиме щороку упродовж терміну дії укладених орендних угод.
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