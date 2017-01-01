Сьогодні Євгеній Єрашов, директор Херсонського обласного центру зайнятості, продовжив роботу з секретарями сільських та селищних рад області у лекційному форматі «face to face».
На зустрічі були присутні представники Верхньорогачицького, Скадовського, Бериславського, Високопільського районів, Дніпровської та Корабельної районних в м. Херсоні рад. Минулого року учасниками такого спілкування вже стали 120 осіб.
Під час свого виступу директор зробив акцент на особливостях ринку праці Херсонщини, на сезонний характер праці, що притаманний області. За його словами дуже важливо вчасно відпрацьовувати «запити» роботодавця на кваліфікованих працівників.
«Сьогодні постійно зростає потреба у висококваліфікованих працівниках, які мають високий освітній рівень, широкопрофільну професійну підготовку та які спроможні швидко оволодіти новими технологіями, - зазначив Є.Єрашов. - І служба зайнятості вчасно реагує на запроси ринки праці - за минулий рік, з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці майже 5,0 тис.
безробітних нашого регіону проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості».
Також директор зупинився на підсумках роботи за 2016 рік в частині роботи інноваційних проектів обласної служби зайнятості, обговорювалися шляхи подальшої роботи в цих напрямках, насамперед, йшлося про «Екологічні патрулі» (інноваційний погляд щодо розвитку громадських робіт), «Шерифи» (профілактика правопорушень громадського порядку) тощо.
Окремо Є.Єрашов акцентував увагу на нових формах роботи, що впроваджені у службі зайнятості: зокрема, відеорезюме, онлайн-співбесіди, відеовакансії та віртуальний ярмарок вакансій, що полегшили процес пошуку роботи. Протягом 2016 року послугами Херсонської обласної служби зайнятості скористалися 37,6 тис. Безробітних громадян. Чисельність громадян, забезпечених роботою у 2016 році, становила 20,8 тис. осіб.
Особисті зустрічі керівника обласної служби зайнятості у такому форматі будуть продовжуватися і на далі, адже офіційна позиція та фахові відповіді очільника служби посилюють поінформованість та зацікавленість у співпраці.
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