Продовжуємо перевіряти Міфи про діяльність Державної служби зайнятості Розглянемо Міф №4.



Служба зайнятості марно витрачає кошти (на фінансування підприємців, які за допомогою служби зайнятості започатковують власний бізнес, та на будівництво «палаців»центрів зайнятості)



Оскільки конкуренція на ринку праці зростає, досить значна група людей не бачить свого майбутнього в якості найманих працівників і прагне започаткувати власну справу.



Служба зайнятості намагається підтримати цю тенденцію, оскільки основу економічної могутності розвинених країн у світі складають представники саме малого та середнього бізнесу. До того ж, найуспішніші з них стають роботодавцями, що, власне, і є кінцевою метою діяльності служби у цьому напрямку: економіку країни в силах розбудовувати тільки бізнес, що розвивається.



Слід зазначити, що кошти, які вони отримують – одноразова виплата допомоги по безробіттю на організацію власної справи – не є коштами державного бюджету. Сума, яку одноразово отримує підприємець-початківець, складається із залишку річного розміру допомоги по безробіттю, які б він отримав би за період перебування на обліку служби зайнятості як безробітний із страхового Фонду на випадок безробіття. Іншими словами, держава тут нічого не втрачає. А навпаки отримує новостворене робоче місце та надходження податків та зборів до бюджету та соціальних страхових фондів.



Тепер щодо будівництва «палаців». Майже 20 років тому за підтримки правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (до якого входять представники Всеукраїнських профспілкових організацій та спілок професійних об’єднань роботодавців на національному рівні) прийнято рішення щодо підвищення якості обслуговування клієнтів. Важливими завданнями цього рішення були ліквідація у центрах зайнятості черг та доведення норм обслуговування клієнтів до європейських стандартів.



Це було питання не стільки фінансової можливості, скільки вправного менеджменту. Тобто, важливим є створити умови, за яких людина буде себе відчувати саме людиною, бачити, що держава піклується про неї.



Сьогодні, при найменшій частці в структурі єдиного внеску у порівнянні з іншими фондами соціального страхування в Україні, служба зайнятості стала чи не єдиною у державі сервісною службою європейського рівня, яка постійно впроваджує прогресивні форми і методи сприяння зайнятості населення, а також створила потужну матеріально-технічну базу.



Крім того служба зайнятості фактично одна має потужний всеукраїнський електронний ресурс – ЄІАС(.NET), за допомогою якого адмініструється вся робота спеціалістів ДСЗ, і яка, в т.ч., містить повний реєстр осіб, які звернулися до ДСЗ. Саме це дозволяє громадянам України отримувати послуги не тільки за місцем реєстрації, але й за місцем проживання.



А тепер просто по пам’яті, з власного досвіду, згадайте – в якій державній чи комунальній установі ви були в останнє і як вас там обслуговували? На чию користь порівняння, думаю, питання риторичне, чи не так?



Далі буде…



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