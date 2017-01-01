Про це перший заступник Голови Комітету з питань освіти та науки, народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Олександр Співаковський заявив під час засідання Погоджувальної ради.
«Я не бачу сенсу розглядати законопроекти, які стосуються змін до бюджету 2016 року. Прошу замість них (законопроектів – ред.) внести до порядку денного законопроект №5240 Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), – сказав Співаковський.
Він також зазначив, що Рада має обов’язково розглянути даний законопроект, оскільки йде мова про долю технікумів та коледжів.
«Це стосується прикінцевих положень закону про вищу освіту . Ми повинні через закон вирішити питання технікумів та коледжів. Також, прошу внести до порядку денного та проголосувати постанову про проблеми фінансування науки України.
15 грудня 2016 року ми провели парламентські слухання, тому прошу включити законопроект №5540 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні» до порядку денного», – сказав Олександр Співаковський.
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