Відповідний проект рішення опубліковано на офіційному сайті Херсонської обласної ради. Назва проекту рішення: Про обласну цільову програму «Спортивні споруди» на 2017 – 2018 роки.
Депутати власним рішенням планують затвердити обласну цільову програму «Спортивні споруди» на 2017 – 2018 роки.
Як зазначено у проекті рішення метою програми є подальше зміцнення в області матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту, перш за все у сільській місцевості, шляхом будівництва нових сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків, ремонту існуючих спортивних об’єктів, задля збільшення кількості доступних місць для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення потреб кожного громадянина області у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку.
Завдання програми є будівництво та ремонт спортивних об’єктів в області, забезпечення належного їх утримання та використання за призначенням. Обсяги фінансування програми зазначені у сумі 35000,0 грн. У 2017 році фінансування заплановано на рівні 17500,0 грн у 2018 році на рівні 17500, 0 грн.
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