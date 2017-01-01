

Чому херсонський спорт став розмінною монетою політиканів? Новости Херсона » Срочно!



Всі пам’ятають море інформаційного галасу та бруду, вилитого депутатами на керівників спортивних управлінь (міського та обласного), безкінечні паплюження та звинувачення, які кидали невиправдану тінь ще й у бік авторитетного тренерського складу області, котрий якраз далекий від чиновницьких інтриг та політики, а зайнятий виключно підготовкою чемпіонської зміни.



Походили ж плітки та доноси якраз від осіб, котрі намагалися удавати з себе експертів, однак фактично є дуже далекими від спорту, його повсякденних проблем та незаперечних успіхів.



Кульмінацією діяльності псевдоекспертів та їх намагання все загребти під одну «кришу» (мати повсюдний вплив та контроль) наприкінці року стає низка незаконних захоплень закладів фізкультури та спорту області. У жорнова потрапили 4 такі установи. І наразі ще не зрозуміло, яка стане наступною?



Аби пролити світло на те, хто виграє від застосування брудних схем на межі з законом, 12 січня екс-директор комунальної установи «Херсонський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Херсонської облради Сергій Ротонос (очолював заклад з 2004 року – з часу його заснування до кінця 2016-го), зібрав брифінг для журналістів. Серед ключових питань – безпрецедентні рейдерські захоплення спортивних закладів Херсонщини.



Сергій Ротонос, якого звільнили в такий же спосіб, як і колег, – з порушенням процедури, за сфабрикованими документами та з надуманих підстав, переконаний, що депутат обласної ради від «Об’єднання «Самопоміч», голова постійної комісії з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності В. Шадрін вважає себе «господарем херсонського спорту» і дозволяє собі брехливі популістські публічні висловлювання, котрі зумисне вводять в оману громадськість та паплюжать честь, гідність та ділову репутацію фахових керівників.



На брифінгу Сергій Ротонос оголосив, що позиватиметься до суду на Шадріна з вимогою спростування недостовірної інформації – відвертої брехні, поширеної публічно, та вимагатиме морального відшкодування від нього за травлю, влаштовану через численні необґрунтовані скарги та доноси в силові структури.



– На сьогодні очевидно, що інформація Шадріна є нічим іншим, як наклепом. Перевірки, запити інформації є брудними пасквілями, – переконаний Сергій Ротонос.



Він вважає також протиправними діями виконавчого апарату обласної ради організовані заходи щодо його звільнення. Складання актів про відсутність працівника на робочому місці, хоч той (виконавчий апарат) не має відповідних на те повноважень, а отже й закріплених функціональних обов’язків за працівниками облради відстежувати наявність на роботі співробітників комунальних установ (сфери фізичної культури і спорту), є відвертим фабрикуванням справ.



Тому Сергій Ротонос розцінює видані «акти» та безпосередньо рішення облради про звільнення його з посади через, так би мовити, «прогули» фальсифікацією документів або службовим підлогом, що карається КПК України, і через суд наполягатиме на поновленні себе на посаді як такого, що був незаконно звільненим.



Але це є процедурним питанням, питанням часу. Головне в іншому – як зупинити шадрінську вакханалію? Сергій Ротонос анонсував створення громадської організації, однією з функцій якої буде недопущення в подальшому маніпулювання громадською думкою та поширення дезінформації особами, які переслідують власні корисні інтереси та фактично руйнують сферу фізичної культури і спорту Херсонської області.



Прикладом таких дій торік якраз і стала бурхлива діяльність сумнозвісного депутата Володимира Шадріна у тандемі з керівником сумнівної профспілки працівників фізичної культури та спорту І.Дерев’янко. Наслідком цієї діяльності є припинення роботи семи спортивних шкіл, а також згортання фінансування обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств.



– Початок рейдерським захопленням закладів фізичної культури і спорту Херсонщини покладено в листопаді торік з комплексної ДЮСШ «Динамо», – підкреслює Сергій Ротонос. – Далі, всупереч вимогам діючого законодавства щодо управлінських повноважень, відбувалася навмисна дестабілізація депутатами від політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Володимиром Шадріним та Валентином Сухом роботи обласних комунальних закладів: школи вищої спортивної майстерності, обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Херсонського вищого училища фізичної культури з подальшим встановленням власного контролю над цими установами через влаштування на керівні посади «своїх людей».



У своєму інтерв’ю виданню



– Моя остаточна позиція – ми зустрінемося з Шадріним у суді, – озвучив свої наміри Сергій Ротонос. – Його підступна брехня та маніпулювання суспільною думкою повинні отримати правову оцінку!



З таким завзятим лобіюванням власних інтересів, що якраз протирічать інтересам спортивної спільноти області, можна узагалі знищити спорт! Насправді ж, 98% тренерів та адміністраторів сфери спорту не звертають уваги на популістів та крикунів. Ці тренери є носіями спортивної майстерності не тільки Херсонщини, а й всієї України, професійними і адекватними людьми, котрі зайняті якраз справою – плекають спортивних зірок, олімпійських чемпіонів, думають про нові досягнення, професійне зростання.



Вони прагнуть стабільної, спокійної роботи, покращення умов для тренувань, а не пустопорожнього мітингування, в яке їх намагаються втягнути. «Метання бруду і доносів» – це не вид спорту, а спосіб заробляти на ньому дешеві дивіденди. І якраз популісти та пройдисвіти полюбляють у каламутній воді здобувати собі славу в надії зірвати куш.





Упродовж 2016 року в Херсоні не вщухали пристрасті навколо спорту: численні перевірки діяльності спортивних шкіл, мітинги обуреної нібито «громадськості», скасування профільним Міністерством спеціалізацій та вищих категорій двох веслувальних шкіл, резонансні звільнення керівників спортивних закладів з відверто «притягнутих за вуха» причин, за сфабрикованих підстав, керуючись не нормами діючого законодавства, а ганебними підступними доносами з «підгляданням у шпарину», повідомляє видання Таврія24 Всі пам’ятають море інформаційного галасу та бруду, вилитого депутатами на керівників спортивних управлінь (міського та обласного), безкінечні паплюження та звинувачення, які кидали невиправдану тінь ще й у бік авторитетного тренерського складу області, котрий якраз далекий від чиновницьких інтриг та політики, а зайнятий виключно підготовкою чемпіонської зміни.Походили ж плітки та доноси якраз від осіб, котрі намагалися удавати з себе експертів, однак фактично є дуже далекими від спорту, його повсякденних проблем та незаперечних успіхів.Кульмінацією діяльності псевдоекспертів та їх намагання все загребти під одну «кришу» (мати повсюдний вплив та контроль) наприкінці року стає низка незаконних захоплень закладів фізкультури та спорту області. У жорнова потрапили 4 такі установи. І наразі ще не зрозуміло, яка стане наступною?Аби пролити світло на те, хто виграє від застосування брудних схем на межі з законом, 12 січня екс-директор комунальної установи «Херсонський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Херсонської облради Сергій Ротонос (очолював заклад з 2004 року – з часу його заснування до кінця 2016-го), зібрав брифінг для журналістів. Серед ключових питань – безпрецедентні рейдерські захоплення спортивних закладів Херсонщини.Сергій Ротонос, якого звільнили в такий же спосіб, як і колег, – з порушенням процедури, за сфабрикованими документами та з надуманих підстав, переконаний, що депутат обласної ради від «Об’єднання «Самопоміч», голова постійної комісії з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності В. Шадрін вважає себе «господарем херсонського спорту» і дозволяє собі брехливі популістські публічні висловлювання, котрі зумисне вводять в оману громадськість та паплюжать честь, гідність та ділову репутацію фахових керівників.На брифінгу Сергій Ротонос оголосив, що позиватиметься до суду на Шадріна з вимогою спростування недостовірної інформації – відвертої брехні, поширеної публічно, та вимагатиме морального відшкодування від нього за травлю, влаштовану через численні необґрунтовані скарги та доноси в силові структури.– На сьогодні очевидно, що інформація Шадріна є нічим іншим, як наклепом. Перевірки, запити інформації є брудними пасквілями, – переконаний Сергій Ротонос.Він вважає також протиправними діями виконавчого апарату обласної ради організовані заходи щодо його звільнення. Складання актів про відсутність працівника на робочому місці, хоч той (виконавчий апарат) не має відповідних на те повноважень, а отже й закріплених функціональних обов’язків за працівниками облради відстежувати наявність на роботі співробітників комунальних установ (сфери фізичної культури і спорту), є відвертим фабрикуванням справ.Тому Сергій Ротонос розцінює видані «акти» та безпосередньо рішення облради про звільнення його з посади через, так би мовити, «прогули» фальсифікацією документів або службовим підлогом, що карається КПК України, і через суд наполягатиме на поновленні себе на посаді як такого, що був незаконно звільненим.Але це є процедурним питанням, питанням часу. Головне в іншому – як зупинити шадрінську вакханалію? Сергій Ротонос анонсував створення громадської організації, однією з функцій якої буде недопущення в подальшому маніпулювання громадською думкою та поширення дезінформації особами, які переслідують власні корисні інтереси та фактично руйнують сферу фізичної культури і спорту Херсонської області.Прикладом таких дій торік якраз і стала бурхлива діяльність сумнозвісного депутата Володимира Шадріна у тандемі з керівником сумнівної профспілки працівників фізичної культури та спорту І.Дерев’янко. Наслідком цієї діяльності є припинення роботи семи спортивних шкіл, а також згортання фінансування обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств.– Початок рейдерським захопленням закладів фізичної культури і спорту Херсонщини покладено в листопаді торік з комплексної ДЮСШ «Динамо», – підкреслює Сергій Ротонос. – Далі, всупереч вимогам діючого законодавства щодо управлінських повноважень, відбувалася навмисна дестабілізація депутатами від політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Володимиром Шадріним та Валентином Сухом роботи обласних комунальних закладів: школи вищої спортивної майстерності, обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Херсонського вищого училища фізичної культури з подальшим встановленням власного контролю над цими установами через влаштування на керівні посади «своїх людей».У своєму інтерв’ю виданню Херсонська правда начальник управління освіти, науки та молоді Херсонської ОДА Євген Криницький пояснив правову позицію щодо ситуації, яка склалася навколо покладання обов’язків керівника Херсонського вищого училища фізичної культури (ВУФК) на Валентина Суха: «На сьогодні єдиним легітимним керівником училища є Наталія Денисова» (поновлена на посаді Херсонським окружним адміністративним судом).– Моя остаточна позиція – ми зустрінемося з Шадріним у суді, – озвучив свої наміри Сергій Ротонос. – Його підступна брехня та маніпулювання суспільною думкою повинні отримати правову оцінку!З таким завзятим лобіюванням власних інтересів, що якраз протирічать інтересам спортивної спільноти області, можна узагалі знищити спорт! Насправді ж, 98% тренерів та адміністраторів сфери спорту не звертають уваги на популістів та крикунів. Ці тренери є носіями спортивної майстерності не тільки Херсонщини, а й всієї України, професійними і адекватними людьми, котрі зайняті якраз справою – плекають спортивних зірок, олімпійських чемпіонів, думають про нові досягнення, професійне зростання.Вони прагнуть стабільної, спокійної роботи, покращення умов для тренувань, а не пустопорожнього мітингування, в яке їх намагаються втягнути. «Метання бруду і доносів» – це не вид спорту, а спосіб заробляти на ньому дешеві дивіденди. І якраз популісти та пройдисвіти полюбляють у каламутній воді здобувати собі славу в надії зірвати куш.







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