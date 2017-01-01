17 січня о 14:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться брифінг депутатів Херсонської міської ради Лариси Леонової та Євгена Назаряна щодо ситуації навколо відкликання депутатів.
Спікери:
• Лариса Леонова – депутат Херсонської міської ради
• Євген Назарян – депутат Херсонської міської ради
Нагадаємо, що 14 січня в м. Херсон пройшли збори громадян по створенню ініціативних груп з відкликання депутатів Херсонської міської ради, зокрема Л. Леонової та Є. Назаряна. В організації цих зборів приймали участь представники партій «Батьківщина» та УКРОП, по спискам яких було обрано Л. Леонову та Є. Назаряна відповідно.
Не нравится: 0, нравится: 0.