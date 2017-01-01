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Мінприроди торік перевірило утилізаторів небезпечних відходів на Херсонщині
Протягом 2016 року Мінприроди перевірило 74 суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

За підсумками перевірок, проведених комісією Мінприроди у Київській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Херсонській областях, 45 підприємствам ліцензії було анульовано, а ще 29 підприємств отримали розпорядження про усунення порушень.

«Комісія Мінприроди із вересня минулого року проводить перевірки суб’єктів господарювання, які отримали свого часу від Мінприроди ліцензії, які дозволяли працювати з небезпечними відходами. Результати прогнозовані: понад половину підприємств виявилися фактично неспроможними виконувати заявлену роботу. Непоодинокі випадки, коли Комісія фіксувала не лише порушення щодо необхідної документації, а й загалом відсутність підприємств за вказаними адресами. Можна лише здогадуватися, як насправді проводилася «утилізація», - прокоментував ситуацію Остап Семерак.

Він повідомив, що у 2017 році Мінприроди продовжить здійснювати перевірки ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами.

"Протягом року згідно із графіком перевірок плануємо перевірити всіх ліцензіатів, а також ті підприємства, які вже отримали розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов. Комісія Мінприроди 30 січня розпочинає перевірку цих підприємств у м. Києві. Мною вже підписано відповідний наказ», - повідомив Міністр екології та природних ресурсів.

Водночас він не виключає, що загальні результати перевірок мало відрізнятимуться від проміжних.

«Зловживання у сфері небезпечних відходів – це багаторічна проблема не кількох регіонів, а всієї України, тому не здивуюся, якщо загальні результати перевірок усіх підприємств та території України будуть такими ж невтішними», - резюмував Міністр екології та природних ресурсів.

Нагадаємо, згідно з Ліцензійними умовами, ухваленими Кабінетом Міністрів України 13 липня 2016 року, підприємства, які працюють у сфері поводження з небезпечними відходами, мали упродовж 2-х місяців привести свою діяльність у відповідність із новими вимогами.




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