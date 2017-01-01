В період Новорічних та Різдвяних свят обстановка на адміністративній межі із тимчасово окупованим Кримом залишалась стабільною та суттєвих змін не зазнала.
Контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» працювали в штатному режимі, збільшення пасажиропотоку не відбувалось.
За перші два тижні 2017 року прикордонники Херсонського загону припинили 37 адміністративних порушення та виявили 33 недійсних паспортних документи. В пунктах пропуску через державний кордон не пропустили 40 іноземців, а на адмінмежі в контрольних пунктах «Каланчак» та «Чаплинка» відмовили в пропуску 24 громадянам України. Також, прикордонники виявили 17 громадян, які порушили правила в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї.
За результатами оглядової роботи військовослужбовцями попереджено дві спроби переміщення автівок з підробленими документами та виявлено пневматичний пістолет.
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