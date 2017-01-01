В ефірі передачі «Народна трибуна» на телеканалі «Скіфія» народний депутат України Олександр Співаковський висловився стосовно ідеї широкої легалізації зброї в Україні.
Приводом для обговорення цієї теми став інцидент за участі нардепа Пашинського, що мав місце напередодні новорічних свят під Києвом.
«От бачите, якщо у нас навіть на рівні народних депутатів є такі проблеми, то, думаю, не на часі легалізація зброї в Україні. Для цього потрібно мати відповідну культуру і традиції. У Сполучених Штатах, я вам скажу, ця культура (поводження зі зброєю. – Ред.) почала формуватися ще 250 років тому… Нація йшла до цього крок за кроком», – зазначив він.
Україна ж, за словами О.Співаковського, не має поки що навіть спеціального законодавства, яке б регламентувало придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї.
Не нравится: 0, нравится: 0.