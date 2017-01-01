11 січня голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв дав інтерв’ю журналістам телеканалу «Херсон плюс», в якому розповів про відновлення українського телерадіомовлення на території «білих плям» Херсонщини та в Криму.Зокрема, представників ЗМІ цікавив стан інформаційного простору Херсонської області, діяльність обласної влади щодо протистояння інформаційній війні, яку веде проти України Російська Федерація та взаємодії з іншими центральними органами влади для зменшення її впливу.Як зазначив голова ОДА Андрій Гордєєв: «Коли ми із командою прийшли до влади, вирішили, що нам необхідно мати свою українську інформаційну політику на території Херсонщини. Безумовно, було зрозуміло, що проблему інформаційного протистояння нам самотужки не вирішити. Саме тому, 10 червня минулого року на виїзному засіданні Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, яке відбулося у Херсоні, була схвалена та розроблена Стратегія розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на територію Криму на 2016 – 2017 роки, яка поступово впроваджується облдержадміністрацією».Заходами Стратегії передбачена розбудова телекомунікаційної інфраструктури на адміністративному кордоні з АР Крим, відновлення українського мовлення на всій території області та частині анексованого Криму, отримання ліцензій для регіональних мовників, подальше впровадження цифрового мовлення на території області, спрощення умов діяльність інтернет-провайдерів на території комерційно непривабливих районів.Одне із головних завдань влади згідно із Стратегією – це закриття «білих плям» в інформаційному просторі на території області, в яких відсутній національний мовник та усунення наявних «чорних плям», де здійснюється мовлення контенту країни агресора.Голова ОДА зазначив, що значно затягує процес відновлення українського мовлення процедура виділення частот та міжнародного узгодження їх країнами Чорноморського басейну, зокрема і з Російською Федерацією: «Але, початком нашої роботи стало включення в тестовому режимі радіопередавача з вежі, розташованої у Генічеському районі, для подачі ефірного сигналу національного мовника на частотах 101.4, 105.9, 107.8 ФМ на територію Херсонщини та тимчасово окупованого Криму з 26 травня минулого року».Ці кроки було зроблено обласною владою спільно з ТОВ «Телемережі України», НТКУ, Держкомтелерадіо України та Міністерством інформаційної політики України. Включення радіомовлення в тестовому режимі було початком до подальшого відновлення українського мовлення на території «білих плям» Херсонщини та Криму.На сьогодні Міністерством інформаційної політики України розроблений законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо територій з особливим режимом мовлення”, який надасть можливість оперативно розвивати мовлення за спрощеною процедурою, не тільки в зоні АТО, а й на Херсонщині.Наступним спільним кроком стало будівництво нової телекомунікаційної вежі у с.Чонгар Генічеського району. Мовлення з якої стане альтернативою мовленню з вежі, розміщеної в м.Красноперекопську, з якої до анексії півострову забезпечувалося покриття телепередачами національного мовника території Криму та прилеглої до нього частини Херсонської області.Протягом січня вежа буде добудована та розпочнеться трансляція сигналу національних та регіональних мовників на територію південних районів області, охоплюючи мовленням «чорні плями», та на тимчасово окупований Крим.«Вежа в с.Чонгар стане, також, основою для подальшої розбудови цифрового телебачення на території «чорних плям» області та АР Крим, як це передбачено заходами Стратегії розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на територію Криму на 2016 – 2017 роки. Наступним кроком в реалізації Стратегії є будівництво ще однієї вежі у смт Каланчак, яка вже проектується, а будівництво її розпочнеться у травні цього року. Саме тоді територія області буде повністю покрита українським сигналом», – зазначив очільник області.