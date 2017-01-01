Відповідно до Податкового кодексу України наказом Державної фіскальної служби України від 26 грудня 2016 року № 1036 затверджено Реєстр великих платників податків на 2017 рік.
До переліку великих платників податків на 2017 рік увійшли 10 підприємств Херсонської області. Серед них: ТОВ "Міжрегіональне базове товарино-комерційне підприємство "Кредо", ТОВ "Компания смазочных материалов"Сиол", ТОВ фірма "Смайл", ПП "А&S Мастер", ТОВ"КСК-плюс", ТОВ "Терратарса Україна", ТОВ"Опентек", ТОВ "Дунапак Таврія", ТОВ "Васко-Імпорт", ТОВ "Іррігатор Україна".
З 01 січня 2017 року змінилися критерії визначення великого платника податків. Відповідно до змін внесених до Податкового кодексу України Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII великий платник податків це юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 мільярд гривень або загальна сума платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує двадцять мільйонів гривень.
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