13 січня о 13:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон відбулась церемонія нагородження переможців VI щорічного Конкурсу блогерів та громадських журналістів «Інформпростір Херсонщини».
Цього року було обрано одразу 10 переможців. Це стало можливим завдяки підтримки Центру сприяння інформаційним технологіям та спільноти «Блогери Херсонщини». Окрім стандартних вже дипломів та кубків-чашок переможцям були надані призи від Школи англійської мови «Аддріан».
Переможцями 2016 року стали:
• Категорія “Відкриття року”: Блог херсонських ініціативних матусь дітей з аутизмом «Волшебный ребёнок»
• Категорія “Відкриття року”: Олександр Юдін та його Youtube-канал і спільнота “СТИМПАНК Александра Юдина”
• Категорія “Відкриття року”: “Медіа-МАЯК” (Генічеськ)
• Категорія “Відкриття року”: Агата
• Категорія “Відкриття року”: Саймон
• Категорія “Кращий блогер” - спільнота «Херсон съедобный и не очень»
• Категорія “Кращий фото-відео-блогер” - фотохудожник Олександр Андрющенко
• Категорія “Кращий блогер-винищувач” (журналістські розслідування) — Євгенія Вірлич
• Категорія “Топ-блогер” — Блог по історії Херсону від проекту “ХерсON” братів Білецьких
• Категорія “Амброзія року” (негативний вплив на інформаційний простір) - сайт “Новий ВІЗИТ” та його керівник Генадій Осьмак за історію про шпигунів з квадракоптером у Генічеську
Щорічний конкурс блогерів та громадських журналістів Херсонщини проводиться починаючи з 2011 року. Суть конкурсу полягає у виявленні успішних інформаційних ресурсів, що функціонують на принципах прозорості, чесності та дотримуються у своїй роботі стандартів та етики, при цьому не являючись діючими журналістами чи співробітниками засобів масової інформації. За роки проведення конкурсу було нагороджено близько 60 інформаційних ресурсів (блогів та мікроблогів, сайтів, груп у соціальних мережах Facebook та ВКонтакте).
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