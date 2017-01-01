До кінця 2017 року перша черга мостопереходу, який з’єднає два мікрорайони у Херсоні, буде завершено – в цьому запевнив херсонців народний депутат України Олександр Співаковський.
За його словами, є всі підстави говорити про це з упевненістю. «Є абсолютна підтримка і бюджетного комітету парламенту, і Прем”єр-міністра України особисто.
Тобто, маємо гарантію того, що кошти будуть виділені, і наприкінці цього року ми матимемо цю розв”язку, але поки що – з рухом в один бік»,- заявив він в ефірі передачі «Народна трибуна» на телеканалі «Скіфія».
Коригування термінів введення в експлуатацію першої черги мостопереходу ХБК — Таврійський народний депутат пояснив певними обставинами, які з”ясувалися лише нещодавно.
«З”ясувалося, що мостоперехід будувався взагалі без документації, робився прямо на діючих інфраструктурних мережах, в тому числі — на мережі водопостачання. Але зараз уже зроблені усі необхідні документи», – сказав він.
Завершення другої черги мостопереходу і введення об”єкта в експлуатацію, за словами нардепа, планується вже наступного, 2018 року, коли будуть побудовані інші розв”язки, «які дадуть можливість з будь-якої сторони заїхати на міст і переїхати з одного боку міста на інший».
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