Прикордонники активно ведуть боротьбу з випадками пияцтва серед військовослужбовців. Ніякого замовчування проблеми та покривання. Як правило, по факту вживання спиртних напоїв на службі чи просто на території військового містечка, винні особи притягаються до адміністративної відповідальності, таких випадків в Херсонському прикордонному загоні у 2016 році було 43.
Є факти, коли військові, перебуваючи під впливом алкоголю, починають «захищатися» і вдаються до застосування сили, як це було у лютому 2016 року в одному з підрозділів загону. Мобілізований військовослужбовець, вживав спиртні напої на території військового містечка та був виявлений офіцером цього підрозділу. Незадоволений такими діями він «підняв руку» на старшого начальника.
По даному факту інформацію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. В серпні 2016 року військовослужбовця звільнили з лав ДПСУ по негативній статті. А суд, який відбувся у листопаді минулого року, виніс вирок вже стосовно колишнього прикордоннику у вигляді 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання на 2 роки.
Загалом у 2016 році, завдяки проведеній профілактичній роботі, кількість випадків вживання спиртних напоїв військовослужбовцями, у порівнянні з 2015 роком скоротилась у два рази. А курс прикордонного відомства щодо припинення пияцтва залишається незмінним.
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