Днями ми розглянули з вами 2 міфи про Державну службу зайнятості. А ось і черговий Міф № 3.
На думку певної частини роботодавців, на обліку в центрі переважно перебувають особи, які не бажають працювати Для цього міфу безперечно є підґрунтя. Дійсно, переважна кількість шукачів роботи не бажає працювати… Не бажає працювати без гідної заробітної плати, належних умов праці та гарантованого соцпакету.
Але реалії сьогодення такі, що лише 2% заявлених роботодавцями вакансій, мають заробітну плату вище 4 тисяч гривень.
Один з головних меседжів фахівців служби зайнятості у мотивації безробітних до роботи: «Працювати в наш час краще, ніж бути безробітним»! Центрами зайнятості організовуються профінформаційні та профорієнтаційні заходи, ярмарки вакансій, професіографічні екскурсії, презентації роботодавця тощо.
Тобто, створюється мотиваційне підгрунття, як посередника між шукачем роботи та працедавцем. Але позитивного результату не можливо досягти без розуміння, що мотивацію до праці повинен забезпечувати роботодавець.
Далі буде…
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