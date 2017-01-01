На Чонгаре уже смонтировано 108 из 150 метров телебашни, которая будет давать сигнал на аннексированный Крым.
Об этом сообщил председатель Генической РГА Александр Воробьев на своей странице в Facebook.
"Сквозь неведомые силы, сквозь ветер, дождь и мокрый снег, 108 метров из 150 информационной вышки на Чонгаре уже пробивают густой туман", - написал А. Воробьев.
По состоянию на 26 декабря высота составляла 90 метров.
Как сообщал Укринформ
, заместитель министра информационной политики Украины Артем Биденко на брифинге 22 декабря спрогнозировал, что вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телевышки на Чонгаре начнется до конца зимы.
Национальный совет на заседании 27 декабря определила победителей конкурса на получение лицензии на вещание с использованием свободных радиоканалов. Четыре отечественные радиокомпании смогут вещать на Крым из Чонгара.
В ответ из аннексированного Россией Крыма заявили, что вещание украинских СМИ на территории полуострова будет прекращено как не соответствующее российскому законодательству.
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