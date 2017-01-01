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Телевышку на Чонгаре смонтировали до 108 метров
На Чонгаре уже смонтировано 108 из 150 метров телебашни, которая будет давать сигнал на аннексированный Крым.

Об этом сообщил председатель Генической РГА Александр Воробьев на своей странице в Facebook.

"Сквозь неведомые силы, сквозь ветер, дождь и мокрый снег, 108 метров из 150 информационной вышки на Чонгаре уже пробивают густой туман", - написал А. Воробьев.

По состоянию на 26 декабря высота составляла 90 метров.

Как сообщал Укринформ, заместитель министра информационной политики Украины Артем Биденко на брифинге 22 декабря спрогнозировал, что вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телевышки на Чонгаре начнется до конца зимы.

Национальный совет на заседании 27 декабря определила победителей конкурса на получение лицензии на вещание с использованием свободных радиоканалов. Четыре отечественные радиокомпании смогут вещать на Крым из Чонгара.

В ответ из аннексированного Россией Крыма заявили, что вещание украинских СМИ на территории полуострова будет прекращено как не соответствующее российскому законодательству.









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