15 січня, у с. Станіславі Білозерського району відбулося прощання з молодшим сержантом, командиром відділення взводу морської піхоти Сергієм Соньком. Сергію було 23 роки.
Він загинув 8 січня в зоні АТО при виконанні бойових завдань від поранень не сумісних з життям. Хоробрий боєць поклав душу й тіло за своїх друзів, за спасіння нашої країни від ворожої навали.
Провести його в останню путь та віддати шану родині героя зібралися його односельці, рідні, друзі та побратими. Слова співчуття родині загиблого висловили голова ОДА Андрій Гордєєв.
Панахиду за загиблим відслужив настоятель Свято-Покровського Храму м. Херсона, протоієрей, військовий капелан, отець Сергій (Чудинович). Після панахиди, звертаючись до присутніх, отець Сергій сказав: «Сьогодні у нас горе, бо загинув ще один із наших захисників, воїн української армії, який віддав життя за Україну та її народ. Ми висловлюємо найщиріші слова співчуття і підтримки рідним та всій сільській громаді».
Близько 300 людей пройшли траурною ходою селищем, проводжаючи в останній шлях Сергія. Поховали молодого бійця на сільському цвинтарі із військовими почестями.
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