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При введением в эксплуатацию дамбы на Северо-Крымском канале площадь орошаемых земель на Херсонщине должна увеличиться на 7 тыс. гектаров
Завершить строительство капитальной дамбы на Северо-Крымском канале возле админграницы с Крымом пока невозможно, однако в поливном сезоне 2017 года это сооружение все же будет способно выполнять возложенные на него функции.

Об этом проинформировала в Херсоне председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Ирина Овчаренко, сообщает Укринформ

"Учитывая все сезонные и финансовые сложности, которые сопровождают строительство капитального сооружения на Северо-Крымском канале, завершение строительства в этом году не представляется возможным. Однако к поливному сезону сооружение будет функционально приспособлено. Сейчас наряду со строительными работами ведется работа по принятию такого технического решения, чтобы постройка эксплуатировалась. Поэтому вопрос водоподачи для ведения орошаемого сельского хозяйства в Чаплинском и Каланчакском районах решается", - рассказала Овчаренко.

Она напомнила, что с введением в эксплуатацию этой дамбы на Херсонщине площадь орошаемых земель должна увеличиться на 7 тыс. гектаров.
На Херсонщине на 91-м километре Северо-Крымского канала, вблизи административной границы области с Крымом, Государственным агентством водных ресурсов Украины в мае 2014 года была построена временная дамба, которая стала водомерным порогом для учета количества днепровской воды, поставляемой каналом.

Эта дамба обеспечила бесперебойную подачу воды по Северо-Крымскому каналу для потребностей рисосеющих предприятий Каланчакского района. В 2015 году на 107-м километре канала возле админграницв с Крымом было начато строительство постоянной стационарной капитальной дамбы, которая обеспечит увеличение на Херсонщине площади орошаемых земель на 7 тыс. гектаров, дальнейшее развитие в регионе рисосеяния, а также заводнение ряда высохших водоемов для нужд рыборазведения.





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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 13:55   ::  Посмотрели: 102  





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