Служба зайнятості тільки виплачує гроші безробітним і більше нічого не робить («виплатна каса»)
Оскільки в Україні діють принципи державного соціального страхування (як і всій Європі!), тобто із настанням страхового випадку застрахована особа має право на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.
Проте виплата допомоги по безробіттю не є головним або першочерговим завданням служби зайнятості.
Серед активних інструментів сприяння зайнятості – послуги щодо пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в т.ч. і за допомогою актуальної бази вакансій в межах України;
організація тимчасового працевлаштування завдяки громадським та іншим роботам тимчасового характеру; організація професійної підготовки або перепідготовки з метою підвищення конкурентоспроможності шукачів роботи;
профорієнтаційні послуги. Центри зайнятості також підтримують підприємницьку ініціативу серед безробітних. Зокрема, сприяють започаткування ними власної справи, і при необхідності надають знання щодо ефективного ведення малого бізнесу.
Служба зайнятості – це структура, яка застосовує в своїй роботі європейські методи та прийоми сприяння зайнятості безробітних, не обмежуючи їх права вибору.
Створено потужний банк, як актуальних, так і перспективних вакансій, якими може користуватися кожен, хто бажає знайти собі роботу. Знову ж таки, все залежить від бажання працювати самого безробітного, його розуміння - щоб краще жити треба працювати.
Далі буде…
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