13 января боевики передали Украине тела трех морпехов, что пропали без вести 8 января вблизи Мариуполя.



Так, погибшими оказались командир отделения младший сержант Сергей Сонько (23 года), младший сержант Николай Охрименко (53 года), старший матрос Сергей Трубин (29 лет). Все служили в 1-й роте 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты.



Младший сержант Сонько родом из Херсона, родился 16 декабря 1993 г. В Херсоне окончил Станиславскую среднюю школу. Учился на юридическом факультете в Черноморском университете им. Петра Могилы в Николаеве (на заочном отделении). Год назад он принял решение защищать Родину и пошел в армию. Был командиром третьего отделения 36-й бригады морской пехоты. В Херсоне у Сергея осталась мать, а в Николаеве его ждала любимая девушка.



"По информации блогера Александра Чернова, полученной от собственных источников в Донецке, характер полученных ранений свидетельствует о том, что морпехи погибли в бою. По версии боевиков, морпехи подорвались на минном поле вблизи с. Октябрь", - пишет она.



Вечная памятьГероям!



Прощание с земляком состоится 15 января в селе Станислав Белозерского р-н.

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