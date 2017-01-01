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Співаковський вважає, що Миколаєнко має жорстко відреагувати на бездіяльність комунальників під час негоди
В ефірі передачі «Народна трибуна» на телеканалі «Скіфія» народний депутат України Олександр Співаковський поділився враженнями від стану доріг у Херсоні під час зимової негоди.

Він розповів, що кілька днів тому повертався машиною з Києва і мав можливість на власному досвіді пересвідчитися, що в цілому по Україні, незважаючи на рясні снігопади, траси розчищені.

«Комунальні служби, МНС дійсно попрацювали, транспорт має можливість їхати… А от у Херсоні, скажу чесно, був прикро вражений», – сказав він.

Від снігу у Херсоні, наголосив нардеп, не розчищений навіть центр міста, хоча кошти на прибирання з бюджету були виділені, та й «погода дозволяє, щоб техніка виїхала, і вулиці були чистими».

На думку нардепа, міському голові Володимиру Миколаєнку потрібно жорстко відреагувати на бездіяльність комунальних служб у цій ситуації, адже мерія — це, насамперед, сервіс для людей. Херсонці цього сервісу не отримали. На слизьких, не прибраних від снігу вулицях міста мешканці міста весь час наражалися на небезпеку.

«Думаю, що Володимир Васильович (Миколаєнко. – Ред.) повинен займати більш жорстку позицію до комунальних підприємств. Якщо ж начальник комунального управління не розуміє, ставити питання і звільняти його. Нехай прийде інша людина, яка зможе навести порядок», – вважає О.Співаковський.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 20:24   ::  Посмотрели: 49  





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