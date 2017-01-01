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Херсонські ракетники провели тактико-спеціальні заняття
На Херсонщині підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичного угруповання «Південь» разом з підрозділами бойового забезпечення провели тактико-спеціальні заняття.

Херсонські ракетники провели тактико-спеціальні заняття

Під час занять військовослужбовці відпрацювали питання управління й взаємодії різнорідних підрозділів: аерозольне маскування при зміні стартових позицій, скрите висування в райони розгортання підрозділів ППО, а також сумісний рух колони на велику відстань.

Особливістю цих навчань було виконання поставлених завдань підрозділами ППО як вдень, так і вночі. Тактико-спеціальні заняття проводились у напруженому режимі з інтенсивним застосуванням імітаційних повітряних цілей.

Слід наголосити, що під час занять військовослужбовці, які пройшли бойовий вишкіл в зоні проведення АТО та мають неабиякий досвід бойового застосування штатного озброєння, ділились досвідом із випускниками навчальних підрозділів минулого року.

При підведенні підсумків керівництвом було акцентовано увагу на необхідності вдосконалення бойового злагодження розрахунків та набуття практичного досвіду з бойового застосування штатного озброєння та військової техніки.




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