14 января «Продэксим» проведет один из самых принципиальных матчей. Еще ни разу херсонцам не удавалось победить вице-чемпионов, а еще в недавнем прошлом – трехкратных чемпионов Высшей лиги.Но с каждой игрой «Продэксим» все ближе к заветной мечте. Если в предыдущем сезоне “мельники” в первой встрече проиграли харьковчанам со счетом 7:1, то во второй сократили разрыв в счете до 5:1, а уже в матче 1/8 финала Кубка Украины свели к боевой ничьей, хотя проиграли серию пенальти.В этом сезоне состоялась только одна встреча этих команд, и то на игровой площадке харьковчан. Однако, «Продэксим» доказал, что результат кубкового матча совсем не случайность. Благодаря уверенной игре и великолепной обороне гостям снова удалось завершить матч ничьей и впервые в истории команды завоевать в этом дерби очко. Теперь время взять три! На что очень рассчитывают херсонские болельщики и любители футзала.