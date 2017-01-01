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Захват власти в Степановке
Сельский голова принял громаду с бюджетом 600 тыс грн. Оставил 2 млн 800 тыс. Неэффективно работал? Геноцид развел. Нужно было увольнять.))) Отказ со стороны Степановского сельского головы подписывать договора на ремонт дорог с фирмой «Эпоха» стали катализатором переворота.

Сегодня побывал на пресс-конференции темой которой был переворот или захват власти в Степановке. Выступили две стороны. Сельский голова и депутат Степановского поссовета М. Сагайдак. Выслушав обе стороны, пришел к выводу, все происходило по накатанной схеме: Беспредел, махновщина, анархия и пренебрежение всеми нормами закона. Все то, что последнее время любит у нас в области совершать партия «геноцидников».

Сессию степановского сельсовета вели депутаты горсовета!? Нового секретаря избрали без подання сельского головы!? Нарушив при этом императивную норму о том, что исключительно голова может вносить данную кандидатуру. Несколько месяцев исполняет обязанности головы секретарь, которые непонятно каким образом был избран. Для общего понимания: ту сессию вели депутаты городского совета. Депутат горсовета Н. Голубенко даже головувала…

Был так же распущен старый и избран новый состав исполкома. Закон говорит, что персональный состав исполкома утверждается советом по предложению головы. Кто сносил кандидатуры в новый исполком? Вопрос остается без ответа. И должен быть предметом рассмотрения правоохранительных органов.

Основные претензии к работе головы озвучил депутат Сагайдак. Они сводились к одному: Не выполнял решения депутатов. Однако, какие именно решения не выполнял голова и в чем заключалось это не выполнение депутат не озвучил.

Уже сейчас в Степановке активно идет работа по отзыву депутатов. По некоторым округам уже собраны необходимые подписи и подготовлены соответствующие бумаги и переданы в местную ТИК. Но работа избирательной комиссии блокируется.

Удивляет абсолютное бездействие и апатия со стороны правоохранительных органов и органов государственной власти, на фактически рейдерский захват органов местного самоуправления. В истории Украины было многое. Рейдерским путем захватывали, шахты, заводы, фабрики и пароходы. Но что бы органы власти. Такого современная Украина еще не знала. Мы первопроходцы.

Отмечу, что в этой ситуации четко прослеживается и политическо-партийный след. Саботаж децентрализации, сомнительный приход к власти в облсовете, идеи прямых договорных отношений между областью и Киевом (напомним, на этот факт обратил внимание руководитель СБУ), фактический саботаж бюджетного процесса, идея с отменой решения про делегированные полномочия, что фактически повлечет за собой парализацию всей системы управления в области. Не много ли для партии, в которой, нет и 20 нардепов в парламенте?





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