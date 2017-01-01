Реорганізація мережі медичних закладів в жодному разі не повинна позначитися на доступності якісних медичних послуг для городян — на цьому наголосив народний депутат України Олександр Співаковський під час робочої наради у Херсонській міській раді, яка відбулася 12 січня за його ініціативи.



Напередодні до нардепа звернулися головні лікарі провідних херсонських лікарень, занепокоєні наслідками, до яких може призвести так звана оптимізація лікарняних закладів, на проведенні якої наполягає міський відділ охорони здоров’я. На їхню думку, подрібнення багатопрофільних лікарень, виділення стоматологічних послуг та пологових будинків в окремі юридичні підрозділи навряд чи дозволить зекономити бюджетні кошти. Натомість призведе до розвалу тієї унікальної системи охорони здоров’я, що склалася в місті, а отже – погіршить херсонцям доступ до медичних послуг.



З цього приводу за ініціативи Олександра Співаковського у міськраді було скликано робочу нараду, в якій взяли участь усі зацікавлені сторони.

«Хочу одразу наголосити: я не лобіюю нічиїх корпоративних чи особистих інтересів. Але мене непокоїть, коли три фахівця, які давно і ефективно працюють в медичній галузі, мають серйозні зауваження до тих змін, які пропонуються. Ми повинні дослухатися до їхньої думки.



Бо якщо вирішуватимемо проблему, як кажуть, через коліно, це для всіх закінчиться погано. Я не є фахівцем у даній сфері. Але для мене головне, щоб в результаті будь-якої реорганізації якісні медичні послуги залишалися доступними для жителів міста, як говорять — на відстані витягнутої руки. Також, на мою думку, потрібно зберегти єдиний медичний простір нашого міста», – зазначив Олександр Співаковський.



За його словами, потрібно шукати компромісний варіант вирішення цієї проблеми, який би дозволив, з одного боку, врахувати вимоги Бюджетного Кодексу, а з іншого — захистити інтереси мешканців Херсона. Тим більше, що децентралізація в цьому плані значно розширює можливості місцевої влади, підкреслив нардеп.



До обговорення проблеми долучилися міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, секретар міськради Олена Урсуленко. Свою думку висловили начальник департаменту фінансів міськради Роман Підперигора, керівник управління охорони здоров’я Світлана Межерицька, головні лікарі медичних закладів міста Алла Малицька, Леонід Ремига та Людмила Ломако, представники депутатського корпусу.



Після тривалої дискусії було вирішено призупинити проведення будь-яких реорганізаційних процесів у медичній сфері міста. Наразі буде створено спеціальну комісію, до якої увійдуть представники депутатського корпусу міста, головні лікарі провідних медичних закладів, експерти.



«Це питання, яке потрібно вирішувати комплексно. Тому заспокойте свої колективи. Рішення стосовно реорганізації та оптимізації буде прийматися на підставі висновків комісії», – підбив підсумки наради міський голова Володимир Миколаєнко.



Він також запевнив, що на час роботи комісії, тобто — протягом першого кварталу року — фінансування галузі, в тому числі стоматологічних та пологових відділень, відбуватиметься, як і раніше.

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