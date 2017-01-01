Споконвіку, напередодні старого Нового року, за давньою народною традицією справляють Щедрий Вечір – веселе українське свято з обрядами, забавами, скоромною їжею.
На Щедрий Вечір, тобто в ніч під старий Новий рік, традиційно ходять гурти ряджених і водять «Маланку», яка має від господарів домівок, куди її заводять, відганяти злих духів і забезпечити врожай та здоров’я. А також щедрують, бажаючи щастя, здоров’я, багатства, успіхів кожному члену сім’ї.
Тому сьогодні на площі Свободи відбулось велике та яскраве свято «Маланки» – «Щедрий вечір, добрий вечір», яке відсвяткували, співаючи й танцюючи, мешканці міста та області разом, де також водили «Маланку».
На площі лунали колядки та щедрівки від вокальних та фольклорних колективів з усієї Херсонщини, бо кожен район хотів привітати херсонців і показати свою майстерність у виконані обрядових пісень.
Яскравий ярмарок майстрів народного мистецтва додав колориту свята та не залишив херсонців без сувенірів.
Окрім цього, усі охочі могли випити гарячого чаю та скуштувати смачної куті, яку заведено варити й ставити на стіл у цей день, тому це стало вдалим доповненням до розважальної програми з ворожіннями.
Гості свята, які з задоволенням щедрували, отримали солодкі призи від ведучих свята.
Згадуючи традиції пращурів за щедрування господарі давали млинці, горішки, цукерки, а як пощастить то копійку, дівчата від хрещеної отримували в подарунок – стрічку.
На Щедрий вечір господині пекли пироги, млинці на салі, готували вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників, які обов’язково завітають до хати з веселими піснями та щирими побажаннями.
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