МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Херсонщина святкує «Маланку»
Споконвіку, напередодні старого Нового року, за давньою народною традицією справляють Щедрий Вечір – веселе українське свято з обрядами, забавами, скоромною їжею.

Херсонщина святкує «Маланку»

На Щедрий Вечір, тобто в ніч під старий Новий рік, традиційно ходять гурти ряджених і водять «Маланку», яка має від господарів домівок, куди її заводять, відганяти злих духів і забезпечити врожай та здоров’я. А також щедрують, бажаючи щастя, здоров’я, багатства, успіхів кожному члену сім’ї.

Тому сьогодні на площі Свободи відбулось велике та яскраве свято «Маланки» – «Щедрий вечір, добрий вечір», яке відсвяткували, співаючи й танцюючи, мешканці міста та області разом, де також водили «Маланку».

На площі лунали колядки та щедрівки від вокальних та фольклорних колективів з усієї Херсонщини, бо кожен район хотів привітати херсонців і показати свою майстерність у виконані обрядових пісень.

Яскравий ярмарок майстрів народного мистецтва додав колориту свята та не залишив херсонців без сувенірів.

Окрім цього, усі охочі могли випити гарячого чаю та скуштувати смачної куті, яку заведено варити й ставити на стіл у цей день, тому це стало вдалим доповненням до розважальної програми з ворожіннями.

Гості свята, які з задоволенням щедрували, отримали солодкі призи від ведучих свята.

Згадуючи традиції пращурів за щедрування господарі давали млинці, горішки, цукерки, а як пощастить то копійку, дівчата від хрещеної отримували в подарунок – стрічку.

На Щедрий вечір господині пекли пироги, млинці на салі, готували вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників, які обов’язково завітають до хати з веселими піснями та щирими побажаннями.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 13:58   ::  Посмотрели: 36  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном


З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

Подробнее


Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео


Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.

Подробнее


Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти


20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"