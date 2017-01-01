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У Херсонській ОДА повідомляють, що більшість адмінбудівель області облаштована пандусами
На запитання телеглядача щодо заходів, які проводяться для полегшення пересування людей з інвалідністю Департамент соціального захисту населення ОДА надав розгорнуту відповідь.

Питання було занотовано під час прямого ефіру очільника області Андрія Гордєєва 28 грудня на телеканалі «Скіфія».

Так, безперешкодним доступом до будівель забезпечено 23 з 24 управлінь праці та соціального захисту населення районних рад у місті Херсоні, районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення. В управлінні праці та соціального захисту населення Дніпровської районної ради у м. Херсоні, через відсутність технічних умов забезпечити пристосовану будівлю пандусами, встановлено кнопку виклику.

Також пандусами та поручнями забезпечено 28 територіальних центрів соціального обслуговування, 4 центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, служби у справах дітей 20-ти районних державних адміністрацій та міськвиконкомів, 24 центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також соціальний центр матері та дитини і 11 будинків-інтернатів.

Адміністративні будівлі Головного управління та управлінь Пенсійного фонду України в області, районах, містах облаштовані пандусами, які відповідають вимогам державних будівельних норм. Громадські приймальні за принципом «єдиного вікна» розміщені на перших поверхах адмінбудівель. Три підвідомчі управління, які розташовані на других і третіх поверхах, мають вхід до будівель в зручному місці та облаштовані кнопкою виклику.

У 20 центрах зайнятості області споруджені пандуси та у 12 виконано позначення нумерації поверхів та кабінетів.

В області облаштовано пандусами 10 відділень та 5 підрозділів Фонду соціального захисту від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Херсонській області. Також забезпечено безперешкодний доступ до 10 відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Херсонське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів обладнано пандусом та встановлено кнопку виклику.




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