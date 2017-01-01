Сьогодні о 11:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон відбудеться прес-конференція по темі "Степанівка – проблема паралізованої роботи сільради". Під час прес-конференції будуть озвучені протилежні точки зору на проблему протистояння депутатів сільради і селищного голови, позиції депутатського корпусу, реакції правоохоронних органів на проблеми в с. Степанівка та на паралізацію процесу об’єднання громади.
Спікери:
• Кузьома Микола Миколайович – селищний голова с. Степанівка
• Голубенко Неля Олександрівна – голова фракції ВО «Батьківщина» в Херсонській міській раді
• Представник Офісу Реформ в Херсонській області
На прес-конференцію запрошені представники громади с. Степанівка, які також озвучать проблеми і загрози для жителів села в рамках об’єднання громад, пропозиції жителів громади.
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