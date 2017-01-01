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Карпунцов: "Пінгвіни" із команди У.Супрун проводять експерименти над українцями
За словами нардепа, за час діяльності нинішньої команди МОЗу спостерігаються лише негативні наслідки

Діяльність нинішньої команди Міністерства охорони здоров’я, яка сама себе називає “пінгвінами”, є не реформуванням української медицини, а експериментом над українським народом. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат України Валерій Карпунцов.

“Нинішня команда МОЗу самі себе називають "пінгвінами". Я от подивився на біографії і на їх діяльність, бо, в принципі, пройшло чимало часу з початку їх діяльності, то окрім якихось негативів, я взагалі ніякої діяльності не бачу. І я не хочу вірити у казки, що мільйонер приїхала в Україну за 2 тис. грн заробітної плати, бо вона дуже любить Україну.

Але якщо так працювати, і лише тільки нищити все, то не потрібно Україні таких волонтерів”, - сказав В.Карпунцов.

За його словами, щодо діяльності нинішньої команди МОЗу виникає багато запитань, зокрема щодо звільнення професора В.Козявкіна з посади головного реабілітолога України.

“Є багато моментів і питань щодо діяльності команди МОЗу. Так, наприклад, є окрема ситуація в тому, що У.Супрун "тихенько" звільнила професора В.Козявкіна з посади головного реабілітолога України. Це одна ситуація. Вона не глобальна і професор навіть нікому не зізнавався, хоча, на мою думку, це для України все одно, що вистрелити собі в ногу.

Тому що В.Козявкін - це людина зі світовим ім’ям, а МОЗ так з нею вчинив. Окрім того, призначила Супрун на його місце людину з громадської організації, з якою вона співпрацювала, хай навіть і поважну (за інформацією народних депутатів, на посаду головного позаштатного спеціаліста МОЗ зі спеціальності "Фізіотерапія. Медична реабілітація" був призначений Володимир Голик, директор школи УВЗ "Український католицький університет", засновником якого є в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун - ред.). Але це теж викликає певні питання”, - сказав В.Карпунцов.

Нардеп також наголосив, що на його думку, реформатори - це люди, які приносять позитивні зміни державі і при цьому не важливо, скільки їй років.
“І саме головне, що я хочу сказати, що реформатор - це не обов’язково молода людина, це та людина, яка працює на благо держави”, - наголосив В.Карпунцов.








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