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Міфи про діяльність Державної служби зайнятості
Незважаючи на те, що в Україні реально збільшується безробіття, певна частина громадян, які залишились без роботи, та роботодавці, які шукають працівників, не поспішають звертатися за допомогою до Державної служби зайнятості, послуговуючись міфами про неї. Херсонська обласна служба зайнятості пропонує разомпере вірити 5 міфів.

А чи відповідають вони дійсності – зараз перевіримо. Сьогодні до вашої уваги Міф № 1.

Служба зайнятості зобов’язана працевлаштовувати безробітних Це одне з найпоширеніших, але хибних уявлень. Якщо розібратися детальніше, то дійсність проста: Державна служба зайнятості України по відношенню до осіб, які приходять до неї з метою пошуку роботи, є тільки посередником між ними і роботодавцями, які шукають найманих працівників. Якоїсь «своєї», «власної» роботи, на яку служба зайнятості зобов’язана працевлаштовувати громадян у нас немає, адже ми не є виробництвом і платних послуг не надаємо.

Безперечно, у нас бувають вакансії в середині самої служби. Але, звісно, їх кількість, м’яко кажучи, не задовольнить всіх шукачів роботи.

Завданням служби зайнятості є створення сучасного сервісного майданчику, де зустрічаються шукач роботи і роботодавець, який потребує робітника.

Ми не «шукаємо роботу», а «сприяємо пошуку», «організовуємо», «проводимо», «беремо участь». Тобто, докладаємо багато зусиль для працевлаштування безробітного, але відповідальність за власну професійну реалізацію в рівній мірі лежить й на самій особі. Без зусиль самої людини позитивного результату не буде!

Далі буде…





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