Ви знаєте, що це училище є навчальним закладом змішаного типу, бо воно надає і загальну середню освіту, і вищу освіту першого рівня акредитації. Але якщо розглянути можливості цього училища, то там в більшості якраз навчаються школярі, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Із 414 дітей , 371 - діти, які навчаються в 7, 8, 9, 10, 11-тих класах. Тобто, здобувають загальну середню освіту.Саме тому, коли вийшло розпорядження пана Мангера «Про покладання на Суха виконання обов’язків», це суперечить декільком законам.По-перше, це суперечить Закону «Про загальну середню освіту», ст. 26, яка каже про те, що у загальноосвітніх навчальних закладах призначення керівника відбувається уповноваженим органом управління освіти.По-друге, це суперечить статті 42 ЗУ «Про вищу освіту», де зазначено, що керівник призначається шляхом оголошенням конкурсу, виборів і, відповідно, заключення з ним контракту.- це рішення прийнято одноосібно, що не віднесено до повноважень голови обласної ради;- можна покласти виконання обов’язків лише на ту особу, яка працює в навчальному закладі. Тобто, покладання обов’язків - це не посада виконуючого обов’язки, це додаткові функції, якими наділяється людина, що вже перебуває на посаді в цьому закладі. Тому, відповідно, була реакція з боку адміністрації.ІЗ самого початку виконувати обов’язки директора було покладено на пані Денисову. 03 січня вона отримала листа, зміст якого ми, як адміністрація, вважаємо тиском.05 січня вийшло зловісне розпорядження і вже сьогодні 12 січня окружний адміністративний суд Херсонської області виніс своє рішення, ухвалу про те, що зупинити дію такого розпорядження до вирішення цього судового спору по суті. Це рішення набуло своєї сили негайно і може бути оскаржене. Проте, навіть факт оскарження не зупиняє дію цього рішення.Крім того, вже офіційно звернулося управління юстиції до нотаріальних органів щодо питання призначення пана Суха. Тому, повністю призупинено всі рішення, і на сьогодні, як вважає адміністрація і це підтвердив суд, єдиним і легітимним керівником навчального закладу є Денисова Наталя Олександрівна, яка є заступником і на яку покладено виконання обов’язків директора наказом начальника управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.