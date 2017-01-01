МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Євген Криницький: На сьогодні єдиним керівником Херсонського Вищого училища фізичної культури (ВУФК) є Н. Денисова
Начальник управління освіти Херсонської ОДА Євген Криницький у ексклюзивному коментарі нашому виданню розповів про ситуацію, яка склалася навколо покладання обов’язків керівника Херсонського Вищого училища фізичної культури (ВУФК) на В. Суха. Та пояснив правову позицію управління з цього питання.

Євген Криницький: На сьогодні єдиним керівником Херсонського Вищого училища фізичної культури (ВУФК) є Н. Денисова

Розкажіть про ситуацію, яка склалася з керівництвом Вищого училища фізичної культури. Чому ви подали до суду?

Ви знаєте, що це училище є навчальним закладом змішаного типу, бо воно надає і загальну середню освіту, і вищу освіту першого рівня акредитації. Але якщо розглянути можливості цього училища, то там в більшості якраз навчаються школярі, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Із 414 дітей , 371 - діти, які навчаються в 7, 8, 9, 10, 11-тих класах. Тобто, здобувають загальну середню освіту.

Саме тому, коли вийшло розпорядження пана Мангера «Про покладання на Суха виконання обов’язків», це суперечить декільком законам.

По-перше, це суперечить Закону «Про загальну середню освіту», ст. 26, яка каже про те, що у загальноосвітніх навчальних закладах призначення керівника відбувається уповноваженим органом управління освіти.

По-друге, це суперечить статті 42 ЗУ «Про вищу освіту», де зазначено, що керівник призначається шляхом оголошенням конкурсу, виборів і, відповідно, заключення з ним контракту.

В цілому ж покладання обов’язків , яке відбулося протизаконне в першу чергу тому, що:

- це рішення прийнято одноосібно, що не віднесено до повноважень голови обласної ради;

- можна покласти виконання обов’язків лише на ту особу, яка працює в навчальному закладі. Тобто, покладання обов’язків - це не посада виконуючого обов’язки, це додаткові функції, якими наділяється людина, що вже перебуває на посаді в цьому закладі. Тому, відповідно, була реакція з боку адміністрації.

ІЗ самого початку виконувати обов’язки директора було покладено на пані Денисову. 03 січня вона отримала листа, зміст якого ми, як адміністрація, вважаємо тиском.

05 січня вийшло зловісне розпорядження і вже сьогодні 12 січня окружний адміністративний суд Херсонської області виніс своє рішення, ухвалу про те, що зупинити дію такого розпорядження до вирішення цього судового спору по суті. Це рішення набуло своєї сили негайно і може бути оскаржене. Проте, навіть факт оскарження не зупиняє дію цього рішення.

Крім того, вже офіційно звернулося управління юстиції до нотаріальних органів щодо питання призначення пана Суха. Тому, повністю призупинено всі рішення, і на сьогодні, як вважає адміністрація і це підтвердив суд, єдиним і легітимним керівником навчального закладу є Денисова Наталя Олександрівна, яка є заступником і на яку покладено виконання обов’язків директора наказом начальника управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 21:42   ::  Посмотрели: 85  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном


З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

Подробнее


Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео


Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.

Подробнее


Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти


20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"