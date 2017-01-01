Завтра о 13:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон відбудеться церемонія нагородження переможців VI Конкурсу блогерів та громадських журналістів.
Щорічний конкурс блогерів та громадських журналістів Херсонщини проводиться починаючи з 2011 року. Суть конкурсу полягає у виявленні успішних інформаційних ресурсів, що функціонують на принципах прозорості, чесності та дотримуються у своїй роботі стандартів та етики, при цьому не являючись діючими журналістами чи співробітниками засобів масової інформації. За роки проведення конкурсу було нагороджено близько 45 інформаційних ресурсів (блогів та мікроблогів, сайтів, груп у соціальних мережах Facebook та ВКонтакте).
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