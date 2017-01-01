

Рік роботи депутатів Херсонщини: висновки та проблеми Новости Херсона » Срочно! Нещодавно у Херсоні відбувся круглий стіл з теми «Рік роботи депутатів Херсонщини: висновки та проблеми». Під час заходу експерти ХОО КВУ презентували висновки моніторингу роботи депутатів Херсонської обласної та Херсонської міської рад за 2016 рік та разом з учасниками круглого столу – представниками міської влади, депутатами всіх фракцій міської та обласної ради, громадськими діячами – обговорили виявлені проблеми.



Визначений період моніторингу супроводжувався протистоянням між міським головою Володимир Миколаєнко та рядом демократичних фракцій Херсонської міської ради. Найбільш показовим зазначене протистояння проявляється з боку фракцій ВО «Батьківщина» та «УКРОП», деякі представники першої навіть анонсували в соцмережах початок процедури відкликання міського голови з посади.



Переформатування більшості



На початку каденції в міській раді була створена більшість на базі постмайданних партій. Ця більшість обрала секретаря міської ради від БПП «Солідарність» Олену Урсуленко та рядом «показових» голосувань не підтримала кандидатури діючих на той момент заступників міського голови, окрім Інни Трібух, до виконавчого комітету.



Через кілька місяців результати голосувань продемонстрували переформатування більшості в неофіційну широку коаліцію в складі представників колишньої Партії регіонів (Опозиційний блок і «Наш край») та депутатів з постмайданних партій «ВО «Свобода», Радикальної партії Олега Ляшка, й частини депутатів з інших фракцій постмайданних партій, передусім «Самопомочі».



За деякі питання синхронно з широкою коаліцією голосують також 2 депутати від Блоку Петра Порошенка «Солідарність». З іншого боку, за інші «коаліційні» питання, передусім кадрові, може не голосувати ВО «Свобода».



Депутатська дисципліна



За підсумками пленарної роботи протягом червня - вересня 2016 року було проаналізовано п’ять протоколів пленарних засідань, розміщених у вільному доступі на офіційному сайті Херсонської міської ради. На підставі їх аналізу було з’ясовано наступне:



У зазначений період найбільш дисциплінованими виявились 34 депутати, які не пропустили жодного з пленарних засідань.



Найбільше (п’ять, або 100%) пропущених пленарних засідань у депутата Сальдо В.В. (партія «Наш край»), по чотири (або 80%) пропущених пленарних засідань у депутатів Юрія Кирилова та Леоніда Ремига (обидва БПП «Солідарність»), три з п’яти (або 60%) пропустив лідер фракції «Самопоміч» Андрій Дмитрієв.



Участь у роботі постійних комісій: 15 депутатів не пропустили жодного засідання постійної комісії, членами яких вони є.



Серед недисциплінованих депутатів, слід відзначити депутатів Володимира Сальдо («Наш край») – 100% пропущених засідань, Юрій Кирилов (БПП «Солідарність») – 90% пропущених засідань, Лариса Леонова (ВО «Батьківщина») – 67% пропущених засідань.



Якщо причини відсутності під час пленарних засідань та засідань постійних комісій Володимира Сальдо громадськості відомі з повідомлень у пресі, то 80% пропущених пленарних засідань та 90% засідань постійної комісії депутатом від БПП «Солідарність» Юрієм Кириловим потребує інформації для пояснень. Цю інформацію надав під час засідання круглого столу голова фракції Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Херсонській міській раді Сергій Жуйков. Він пояснив, що Юрій Кирилов був відсутній у зв’язку із роботою у Києві. Але при цьому він підтримував зв'язок із виборцями, вів прийом виборців, провів звіт перед ними про свою діяльність. В майбутньому, як завірив учасників обговорення результатів моніторингу, керівник фракції БПП «Солідарність», ситуація із відвідуванням сесій буде кращою.



Ми узагальнили відомості щодо депутатів, які пропустили більш ніж 30% пленарних засідань та засідань постійних комісій за період з листопада 2015 по жовтень 2016 року з метою, щоб керівники фракцій роз’яснили депутатам необхідність дотримуватися норм закону та про наслідки, які можуть наступити, якщо депутат пропускає протягом року більше половини засідань сесій.



ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ



Володимир Сальдо («Наш край») - 10 засідань або 62,5%

Юрій Кирилов (БПП «Солідарність») – 7 засідань або 44%

Віктор Шевчук («Наш край») – 5 засідань або 31%



ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ



Юрій Кирилов (БПП «Солідарність») – 19 з 30 засідань або 63,3%

Володимир Сальдо («Наш край») – 16 з 26 засідань або 61,5%

Дініс Бердник («Самопоміч») – 12 з 26 засідань або 46%

Лариса Леонова («Батьківщина» - позафракційна) 16 з 42 засідань або 38%

Валерій Боржков («УКРОП») – 11 з 30 засідань або 37%

Віктор Шевчук («Наш край») – 15 з 46 засідань або 33%



Депутатська активність



На підставі протоколів пленарних засідань ми визначили найбільш активних депутатів. Це - Артем Кияновський («Опозиційний блок»), який має у своєму активі сумарно 29 балів за фактом запротокольованих виступів, пропозицій, реплік. З доробком у 27 балів на другому місті Дмитро Ільченко (ВО «Батьківщина») та на «третій сходинці» з 21 балом Євген Назарян (позафракційний, обраний за списками партії «УКРОП»).



Вісім депутатів проявили нульову активність під час пленарних засідань (О. Васильєв (Радикальна партія Ляшка), С.Волошинов (БПП «Солідарність»), І.Грек («Наш Край»), Ю.Кирилов (БПП «Солідарність»), О.Кривчун (БПП «Солідарність»), С.Лисюк (Опозиційний блок), В.Сальдо («Наш Край»), С.Собчук (Опозиційний блок).



Щодо активності під час засідань депутатських комісій, то у період з 1 червня по 1 жовтня 2016 року запротокольовано найбільшу активність голови постійної бюджетної комісії Андрія Дмитрієва («Самопоміч») – 117 балів, що, в першу чергу, пов’язано з процедурою ведення засідання комісії, під час яких він головує. Серед «рядових членів комісій», відповідно до протоколів, найбільшу активність проявили депутати В’ячеслав Яременко (позафракційний, обраний за списками партії «Опозиційний блок») – 45 балів; Дмитро Больбот («Наш край») – 40 балів та Антон Хмаро («Опозиційний блок») – 35 балів.



Під час обговорення результатів активності, який виявив моніторинг, учасники круглого столу запропонували ввести показники активності у виборчому окрузі, а також ввести поняття «конструктивної» активності, тобто підтримки з боку більшості пропозицій та правок, які пропонує депутат.



Медійна активність



Під час проведення моніторингу було окремо проаналізовано інформаційні матеріали, які оприлюднювались на офіційному сайті Херсонської міської ради та сайту «Херсонські вісті» і шпальтах газет «Гривна», «Вгору» та «Новий день».



Під час моніторингу ми досліджували присутність у публічному медійному просторі міського голови, міськвиконкому, депутатського корпусу. Депутатів ми умовно розділили на «провладних» та «опозиційних». До «провладних» ми віднесли ті партії, які відпочатку сформували більшість в міській раді. Це депутати від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», ВО «Батьківщини», ВО «Самопомочі», УКРОПУ, Радикальної партії Олега Ляшка та ВО «Свобода». Відповідно, до «опозиційних» ми віднесли «Опозиційний блок» та «Наш край». Нажаль, у другому півріччі 2016 року це розділення перетворилося на умовне.



На зазначених сайтах у відповідний період моніторингу, явним лідером інформаційної присутності є Херсонський міський голова, який згадувався 118 разів (47,8% від загального масиву згадок, пов’язаних з міським головою, виконавчим комітетом та депутатським корпусом). Співвідношення згадок депутатів від провладних партій та представників опозиції 57 згадок до 31 на користь представників влади, або 64,7% до 35,3%



Серед проблем, з вирішенням яких пов’язані представники міської влади, Херсонський міський голова найбільше згадується при висвітленні питань, пов’язаних з благоустроєм міста та освітою (по 10 разів). Так само головним пріоритетом у виконкому є питання благоустрою (9 згадок). А ось депутати більшу, хоча і не кардинально, увагу приділяли питанням ЖКГ (провладні – 5 згадок, опозиційні - 3). Хоча слід зазначити, що опозиційні депутати так само 3 рази згадувались у питаннях, пов’язаних з проблемою благоустрою міста.



Найбільше згадок у негативній тональності у депутата від ВО «Батьківщина» Дмитра Ільченко. Позитивно згадувались три депутати: представники партії «УКРОП» Віталій Богданов та Олена Мазур та представник ВО «Батьківщина» Дмитро Ільченко.



За «газетною версією» трійка лідерів серед депутатів виглядає таким чином: Володимир Сальдо («Наш Край») – 8, Олена Мазур – 6, Віталій Богданов – 5 (обидва «УКРОП»). При цьому лідером негативу став Володимир Сальдо щодо якого з’явилось 5 публікацій у яких він згадується у негативній тональності. На другому місті депутат Олена Мазур щодо якої таких публікацій 3. Третім, з двома публікаціями з негативним позіціонуванням став Дмитро Ільченко (ВО «Батьківщина»).



Найбільш резонансні рішення депутатів



Серед найбільш резонансних рішень, прийнятих депутатами у зазначений період моніторингу, є рішення, пов’язане з призначенням на посаду першого заступника Херсонського міського голови Ігоря Козакова, за яким послідували виключення депутатів Лариси Леонової із фракції ВО «Батьківщина» та Євгена Назаряна із фракції партії «УКРОП». Рішення щодо усунення депутата Олега Романюка з посади голови постійної депутатської «земельної» комісії та рішення про прийняття цільової програми сприяння охороні громадського порядку, де одержувачем бюджетного фінансування визначено ГО «Твєрдиня Херсонщини». Надання бюджетного фінансування цій організації привело до акцій протесту.



Херсонська міська рада: голосування та дії, з ознаками не відповідності до передвиборчих обіцянок (за період з 31 травня по 1 грудня 2016р)



1. 31 травня. Підтримка першої спроби нівелювати дію системи електронних допорогових закупівель у системі «ProZorro» з боку двох депутатів від ВО «Самопоміч» (Михайло Чемерис і Ігор Токарєв).



2. 30 листопада голосування рішення «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб територіальної громади м. Херсона в системі електронних закупівель ProZorro» з метою «приведення у відповідність із законом». З нашої точки зору – мета цього голосування надання права найнятому персоналу – директорам КП та керівникам бюджетних установ самостійно визначатись із доцільністю застосування допорогової системи закупівель. «За» 5 представників «Самопомочі» (Валентин Сух, Руслан Рубан, Ігор Токарєв, Михайло Чемерис, Аркадій Подлєсний). Ми вважаємо, що голосування представників «Самопомочі» за ці проекти рішень протирічать як загальнопартійній програмі ( п.2 розділу 1. «Самопоміч» відстоюватиме …Прозорі Державні закупівлі та процедури реалізації майна), так і програмі міської організації , що продубльована особистими письмовими обіцянками кожного з обраних депутатів («запровадити систему електронних торгів на виконання муніципальних замовлень для забезпечення прозорості», п.5 розділу «ми повинні», та «скасувати всі існуючі корупційні рішення та запобігти появі нових», п.3 того ж розділу).



Дія представника ВО «Самопоміч» Михайло Чемерис всупереч програмі міської організації партії, яка була продубльована його власними обіцянками:, на момент обрання головний інженер КП «Міське управління водоканалізаційного господарства», після обрання Ігоря Козакова першим заступником міського голови, вже 3 місяці виконує обов’язки директора, що суперечить п.8 розділу «ми повинні» («заборонити керівникам комунальних підприємств поєднувати свою основну роботу з депутатською діяльністю…»)



Виконання передвиборчих обіцянок:



Серед ідентифікованих передвиборчих обіцянок, обраних до міської ради, партій визначено у:



- ВО «Батьківщина» - 28 обіцянок з яких 14 реальних для виконання;

- «РП Олега Ляшка» - 5 обіцянок – всі не реальні;

- ВО «Свобода» - 9 обіцянок з яких 7 не реальних, а 2 є обов’язками обраних депутатів;

- «Самопоміч» - 38 обіцянок з яких 34 реальних для виконання;

- БПП «Солідарність» - 16 обіцянок з яких 15 реальних для виконання;

- «Наш край» - 62 обіцянки з яких 48 реальних для виконання;

- «УКРОП» - 16 обіцянок з яких 15 реальних для виконання;

- «Опозиційний блок» - 24 обіцянки з яких 20 реальних для виконання



Ситуація з діями, спрямованими на їх виконання, у визначений період з 1 червня по 1 жовтня 2016 року мала наступний вигляд:



ВО «Батьківщина»:



- продовжила проведення акцій по зниженню тарифів;

- проголосоване питання виділення коштів з бюджету на придбання тролейбусів в рамках програми підтримки розвитку електротранспорту;

- Крім того, серед передвиборчих обіцянок було «ремонт прибудинкових територій та освітлення», що виконувалось під час першого етапу моніторингу та продовжило виконуватись міською владою і зараз;



«Самопомочі»:



- Передвиборча обіцянка «залучити інвестиції через організацію індустріального парку для розміщення промислових підприємств та створення нових робочих місць» знайшла відображення в участі частини депутатів фракції в ініціюванні внесення до порядку денного відповідного проекту рішення;

- Внесена зміна до Статуту міста щодо електронних петицій;

- Обіцянка щодо ремонту покрівель житлових будинків та ліфтів – є, на протязі багатьох років, щорічною складовою титульних списків на ремонт;



БПП «Солідарність»:



- Відновлення вулично-дорожної інфраструктури – роботи виконуються, відчутних результатів не має;

- реалізація проектів на підтримку учасників АТО та родин загиблих в АТО – продовжувалась робота щодо виділення земельних ділянок та наданню матеріальної допомоги;



«Наш край»:



- Освітлення вулиць – активно почала реалізовуватись діючою владою ще до виборів, продовжується і зараз;

- Робота по ремонту будинків - є, протягом багатьох років, щорічною складовою титульних списків на ремонт;



«УКРОП»:



- вести моніторинг витрат чиновників та членів їхніх родин – регулярно керівником фракції, зокрема на депутатській комісії «з питань корупції», яку він очолює, робляться досить резонансні заяви з цього приводу;

- призначення в органи виконавчої влади відбуватимуться за умови відкритих конкурсів з чіткими правилами та громадським контролем – декілька конкурсів на заміщення вакантних посад було проведено.



Довідка: громадські активісти місцевих громадських організацій в координації з експертами ХОО Комітету виборців України регулярно збирають, систематизують, аналізують, надають оцінку виконанню передвиборчих програм, реалізації депутатських обов'язків по роботі в радах, прийому виборців, звітності перед виборцями і т.д. Ця робота проводиться у рамках проекту «Моніторинг виконання депутатських обіцянок як механізм громадського контролю і крок до створення ефективного громадянського суспільства» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED.













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