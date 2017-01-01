

Як децентралізація «геноцид» українським селам влаштувала, - думка голови ОДА Новости Херсона » Срочно!



Про це у своєму блозі на «



«Важливо, що на третьому році реформи люди почали розуміти, що мета децентралізації - не об'єднання заради об'єднання. У всіх херсонських громадах цей процес проходив зі своїми труднощами. У деяких випадках два роки йшло лише на те, щоб умовити сусідні села або селища в доцільності об'єднання і показати його перспективи. Принцип «я тебе знаю, ти знаєш голову сільради, давай об'єднуватися» не працював ніде. Люди вимагали свого роду «бізнес-план», щоб побачити, як зміниться їхнє життя сьогодні і через пару років», - написав голова ОДА.



За його словами, в багатьох випадках це відбувалося і з буклетами, і з графіками, і з чіткими прорахунками. «Перед об'єднанням вкрай важливо було знайти менеджерів на місцях, які б змогли зробити громаду ефективною. Таких ініціативних людей по всій Україні хоч греблю гати. І наша область - не виняток. З багатьма з керівників об'єднаних громад нашої області я особисто знайомий, і можу поручитися за їхню компетентність», - зазначив Андрій Гордєєв.



«У випадку з Херсонщиною ефект від цієї реформи особливий. Я вже неодноразово говорив, що через призму нашого регіону жителі окупованого Криму дивляться на всю Україну. І успішна децентралізація - ще один вагомий внесок у реінтеграцію українського півострова. Показовий випадок - Мирненська ОТГ, де була зафіксована найвища явка. Більше 90% жителів населених пунктів підтримали об'єднання.



Багато з жителів сіл громади колись працювали на кримському «Титані», і після окупації залишилися на окупованій території. Серед них багато кваліфікованих фахівців, багато, надивившись на хроніки «російської весни», готові повернутися в рідні села. У рідні успішні села, де вулиці освітлюються, нормальні дороги, робочі школи і садки, створюються робочі місця. Хтось може їх звинуватити в надмірній утилітарності, але я так не вважаю. Херсонщина готова прийняти всіх бажаючих покинути півострів», - написав голова ОДА.



«Дещо заяложений, але все ж вірний аргумент на користь децентралізації - люди мають відчути себе господарями на власній землі. І в Херсонщині це вже відбувається. Страшилки залітних політиків про нібито закриття шкіл і лікарень, «геноцид села» в результаті об'єднання громад, херсонські ОТГ «доводять» на власному прикладі. Там, де у держави і, не буду приховувати, місцевої та обласної влади не доходили руки, сьогодні місцеві жителі беруть ініціативу у свої руки.



Наприклад, в Кочубеївській ОТГ місцеві жителі закупили каток і самостійно ремонтують дорогу, відкрили підстанцію швидкої медичної допомоги, купили трактор з пристосуванням для збору і подрібнення гілок, щоб потім ними топити в школах і економити таким чином газ. І це все за рахунок в рази збільшених місцевих бюджетів. До того ж, не може чиновник в Києві чи Херсоні знати, чого потребує та чи інша громада. Люди самі повинні вирішувати, як житиме їхнє село, селище чи місто», - вважає Андрій Гордєєв.





Херсонська область, яка в минулому році була однією з тих, що відстають в процесі децентралізації (1 об’єднана громада), зараз лідирує по динаміці об'єднання громад. Сьогодні їх уже 11. В процесі злиття перебувають ще кілька. В області сьогодні без перебільшення децентралізаційний бум.Про це у своєму блозі на « Лівому березі » написав Голова Херсонської обласної державної адміністраціїАндрій Гордєєв.«Важливо, що на третьому році реформи люди почали розуміти, що мета децентралізації - не об'єднання заради об'єднання. У всіх херсонських громадах цей процес проходив зі своїми труднощами. У деяких випадках два роки йшло лише на те, щоб умовити сусідні села або селища в доцільності об'єднання і показати його перспективи. Принцип «я тебе знаю, ти знаєш голову сільради, давай об'єднуватися» не працював ніде. Люди вимагали свого роду «бізнес-план», щоб побачити, як зміниться їхнє життя сьогодні і через пару років», - написав голова ОДА.За його словами, в багатьох випадках це відбувалося і з буклетами, і з графіками, і з чіткими прорахунками. «Перед об'єднанням вкрай важливо було знайти менеджерів на місцях, які б змогли зробити громаду ефективною. Таких ініціативних людей по всій Україні хоч греблю гати. І наша область - не виняток. З багатьма з керівників об'єднаних громад нашої області я особисто знайомий, і можу поручитися за їхню компетентність», - зазначив Андрій Гордєєв.«У випадку з Херсонщиною ефект від цієї реформи особливий. Я вже неодноразово говорив, що через призму нашого регіону жителі окупованого Криму дивляться на всю Україну. І успішна децентралізація - ще один вагомий внесок у реінтеграцію українського півострова. Показовий випадок - Мирненська ОТГ, де була зафіксована найвища явка. Більше 90% жителів населених пунктів підтримали об'єднання.Багато з жителів сіл громади колись працювали на кримському «Титані», і після окупації залишилися на окупованій території. Серед них багато кваліфікованих фахівців, багато, надивившись на хроніки «російської весни», готові повернутися в рідні села. У рідні успішні села, де вулиці освітлюються, нормальні дороги, робочі школи і садки, створюються робочі місця. Хтось може їх звинуватити в надмірній утилітарності, але я так не вважаю. Херсонщина готова прийняти всіх бажаючих покинути півострів», - написав голова ОДА.«Дещо заяложений, але все ж вірний аргумент на користь децентралізації - люди мають відчути себе господарями на власній землі. І в Херсонщині це вже відбувається. Страшилки залітних політиків про нібито закриття шкіл і лікарень, «геноцид села» в результаті об'єднання громад, херсонські ОТГ «доводять» на власному прикладі. Там, де у держави і, не буду приховувати, місцевої та обласної влади не доходили руки, сьогодні місцеві жителі беруть ініціативу у свої руки.Наприклад, в Кочубеївській ОТГ місцеві жителі закупили каток і самостійно ремонтують дорогу, відкрили підстанцію швидкої медичної допомоги, купили трактор з пристосуванням для збору і подрібнення гілок, щоб потім ними топити в школах і економити таким чином газ. І це все за рахунок в рази збільшених місцевих бюджетів. До того ж, не може чиновник в Києві чи Херсоні знати, чого потребує та чи інша громада. Люди самі повинні вирішувати, як житиме їхнє село, селище чи місто», - вважає Андрій Гордєєв.







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