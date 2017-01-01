Про це він повідомив сьогодні під час брифінгу у прес-клубі «Новий День».
Ротонос зазначив, що крім свого незаконного звільнення він буде просити суд встановити факт вчинення протиправних дій виконавчим апаратом облради, а саме-сфабриковані акти про відсутність працівника на робочому місці.
Також С. Ротонос повідомив, що він має намір звернутися до суду з позовом з вимогою спростувати недостовірну інформацію, котра порочить честь, гідність та ділову репутацію поширено головою постійної депутатської комісії облради. Вимога-спростування відвертої брехні в той же спосіб, у тих же умовах, в яких вона була поширена.
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