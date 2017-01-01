В расположенное возле админграницы с анексованым Россией Крымом село Чонгар Генического района Херсонщины в четверг должны доставить из города Днипро новый трансформатор для возобновления в этом населенном пункте электроснабжения, которое отсутствует с 5 января.
Об этом сообщает Укринформ
"В селе Чонгар Генического района с 5 января отсутствует электроснабжение в связи с повреждением абонентского трансформатора №33. 12 января из города Днипро в село Чонгар доставят новый трансформатор, который установит и подключит к сети Генический РЭС и ЭС. Срок восстановления электроснабжения - до 13 января", - сказали в департаменте.
Напомним, что в селе Чонгар Херсонской области с 5 января более 200 домов остались
без электричества и отопления (в большинстве хозяйств тепловые котлы работают от электричества) из-за поломки трансформатора на местной подстанции.
Не нравится: 0, нравится: 1.