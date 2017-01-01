Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном

З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

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Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео

Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.

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Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти

20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

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