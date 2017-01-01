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Протягом 2016 року послугами Херсонської обласної служби зайнятості скористалися 37,6 тис. безробітних громадян
Протягом 2016 року послугами Херсонської обласної служби зайнятості скористалися 37,6 тис. безробітних громадян. Станом на 01 січня 2017 року кількість зареєстрованих безробітних становила 11,2 тис. осіб, з яких половину складали жінки та безробітних з сільської місцевості, третину – безробітна молодь віком до 35 років, також 40 відсотків було безробітних, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні. Обсяги заявленої потреби підприємств, організацій та установ в працівниках по області в січні-грудні 2016 року склали 22,6 тис. одиниць, що на 10% більше минулорічного показника.

Чисельність громадян, забезпечених роботою у 2016 році, становила 20,8 тис. осіб. Також після одноразового одержання всієї суми допомоги по безробіттю 169 колишніх безробітних відповідно до своїх бізнес-планів розпочали підприємницьку діяльність.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці майже 5,0 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Херсонська обласна служба зайнятості продовжує роботу по видачі ваучерів особам віком старше 45 років страховий стаж яких становить не менше 15 років для підтримки їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, і підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Так, упродовж січня-грудня 2016 року видано 46 ваучерів для зазначеної категорії осіб.

З метою забезпечення тимчасової зайнятості громадян та матеріальної підтримки безробітних проводилися оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, до яких протягом 2016 року було залучено 6,1 тис. безробітних.




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